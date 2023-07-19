СК России собрал материалы о зверствах фашистов в Смоленской области

Собранные факты говорят о том, что войска вермахта на оккупированных территориях устанавливали насильственный режим, сопровождавшийся произволом Фото: EAST NEWS

Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны установлены факты целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Смоленской области в период с июля 1941 года по сентябрь 1943 года.

«Политика, реализуемая вермахтом и его союзниками, носила нацистский характер, а народы, населявшие Советский Союз, рассматривались как принадлежащие к «низшей расе». Жертвами нацистов в Смоленской области стали десятки тысяч невинных людей, в том числе женщин, стариков и детей. Оккупировав населенные пункты региона, немецко-фашистские захватчики и их пособники разрушали здания, памятники и скульптуры, преследуя цель уничтожить любые напоминания о русской культуре», - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Собранные факты говорят о том, что войска вермахта на оккупированных территориях устанавливали насильственный режим, сопровождавшийся произволом, беззаконием, грабежами и эксплуатацией советских граждан. У людей отбирали мебель, посуду, предметы одежды, продукты питания.

«Так, в Дорогобуже находился дом инвалидов, в котором проживали 70 нетрудоспособных женщин и мужчин. В первые месяцы оккупации учреждение продолжало существовать за счет подсобного хозяйства. Однако в июле 1942 года оно было разграблено фашистами, а все инвалиды под предлогом эвакуации были вывезены и расстреляны. В марте 1943 года, когда линия фронта приблизилась к городу, гитлеровцы варварски подорвали дорогобужские храмы, а при отступлении немецкими войсками был подожжен и сам Дорогобуж», - приводит материалы дела Петренко.

Вот еще факт: по воспоминаниям одного из свидетелей, всей семьей они содержались в концлагере за колючей проволокой. Даже малолетние дети спали на голой земле, а тех, кто был старше 10 лет, под угрозой смерти заставляли работать наряду со взрослыми. При этом им не предоставлялось никакого питания, и они вынуждены были побираться в соседних населенных пунктах, а также искать зимой на полях гнилой картофель.

Петренко отметила, что в ходе расследования были получены многочисленные доказательства, ставшие очередными подтверждениями злодеяний фашистов на территории Смоленской области. Помимо проведения допросов свидетелей и потерпевших, а также изучения архивных материалов, следователями СК России были назначены судебно-медицинские экспертизы останков, обнаруженных при проведении раскопок.