В Москве открылся сквер имени политика и журналиста Геннадия Селезнёва

В среду, 19 июля, в столице прошла церемония открытия сквера имени выдающегося политика и журналиста Геннадия Селезнёва. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 19 июля, в столице прошла церемония открытия сквера имени выдающегося политика и журналиста Геннадия Селезнёва.

Точнее, этот участок с зелёными насаждениями на улице «Правды» на карте города был безымянным. А находится он прямо напротив «Старой «Комсомолки». (Так мы в обиходе называем это здание, наша редакция квартировала там с 1930-х годов до февраля 2006-го, когда случился пожар.)

И то, что это заметное место носит теперь имя Селезнёва - вполне логично. И даже - закономерно.

Геннадий Николаевич был главным редактором «Комсомольской правды» в 1980 - 1988 годах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Именно в это время в нашей газете состоялась «историческая премьера» - появились рубрика и новый уникальный жанр - «Прямая линия». (С 80-х эту форму общения с народом используют, практически, все политики, в том числе президент Владимир Путин.)

При Селезневе начал выходить первый в Советском Союзе цветной еженедельник «Собеседник» - в качестве приложения к нашему популярному изданию.

Годами позже наш Селезнёв был главным редактором «Правды» и «Учительской газеты», где также оставил яркий след.

Многие, думаю, помнят - Геннадий Николаевич избирался депутатом Госдумы, а в 1996 - 2003 годах, два созыва подряд, был ее председателем.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В здании на Охотном ряду наш бывший главред оставил солидное политическое наследство. Вот почему руководители всех фракций нижней палаты парламента обратились к Владимиру Путину с просьбой поддержать их инициативу и назвать именем Селезнёва одну из улиц Москвы.

Разумеется, это полностью совпадало с желанием журналистов, всех сотрудников (бывших и нынешних) нашего коллектива.

А окончательное решение принимал уже Сергей Собянин. (За что мы все ему очень благодарны.)

Сквер - так сквер!

…А торжественную церемонию в этот дождливых день (а народу пришло много!) открыл вице-спикер Госдумы Пётр Толстой - он отметил заслуги Геннадия Николаевича абсолютно на всех постах, которые он занимал.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов особо отметил, что думских период Селезнёва - это годы зарождения и становления парламентаризма новой России.

Проникновенно выступили депутаты Елена Драпеко, Николай Харитонов…

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На церемонии присутствовали вдова Геннадия Николаевича - Ирина Борисовна Селезнёва, друг и соратник легендарного спикера и главреда, руководитель аппарата Госдумы в бытность Селезнёва председателем нижней палаты Николай Трошкин,

Анатолий Усов, председатель Центрального штаба общественной организации «Россия», создателем и лидером которой был Селезнев - Анатолий Усов.

И, конечно же, - журналисты и ветераны «Комсомольской правды».

Было много прессы, освещавшей это волнительное событие.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

6 ноября 2022 года Геннадию Селезневу исполнилось бы 75 лет. К этой дате было приурочено открытие памятника Геннадию Николаевичу на его малой родине - в Серове Челябинской области, Селезнев являлся Почетным гражданином этого города, часто приезжал туда, встречался с жителями.