Вдова Сергея Пускепалиса снялась в новом сезоне сериала «Шифр»

Сергей Пускепалис с супругой Еленой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Помимо главных героинь, которых играют актрисы Екатерина Вилкова, Елена Панова, Марьяна Спивак и Яна Дюбуи, в 4-м сезоне сериала "Шифр" появится 140 новых персонажей.

В одной из ролей дебютировала Елена Петрова, вдова актера Сергея Пускепалиса. Напомним, артист играл одну из ведущих ролей - подполковника Проскурина - в трёх первых сезонах. Елена сыграла кассира, который дает очень важную информацию. Небольшая, но яркая роль.

Много актеров из Ставропольского театра, Кисловодского и Пятигорского театра оперетты… Очень интересный кастинг.

Зрители увидят 16 новых серий весной следующего года. Напомним, что действие сериала происходит в середине 50-х. В войну главные героини «Шифра» служили в спецотделе ГРУ, который потом расформировали. Они не виделись 13 лет. И встретились, когда одна из них – Анна – попала в передрягу по ложному обвинению. Ей нужно помочь. Для этого бывшие шифровальщицы ГРУ проводят собственное расследование. И потом, по закону детективного жанра, они попадают в водоворот криминальных событий, часто рискуя жизнью. Благодаря своим уникальным способностям помогают милиции раскрыть очередное преступление. Их неформального лидера, сотрудника МУРа подполковника Проскурина играл Сергей Пускепалис. По сюжету в конце 3-го сезона его уволили из органов за то, что сотрудничал с гражданскими лицами (нашими героинями) и доверял им тайны следствия. Он уезжает из Москвы в другой город по месту службы. Так было задумано в сценарии, но в реальной жизни всё произошло гораздо трагичней: Сергей Пускепалис погиб в ДТП в сентябре прошлого года, когда перегонял микроавтобус военным Донбасса.

Елена Петрова и Сергей Пускепалис прожили в счастливом браке более 30 лет. У них есть сын Глеб, который стал актером.

О том, как идут съемки нового сезона, читайте интервью с режиссером сериала Верой Сторожевой на сайте kp.ru.

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