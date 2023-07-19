На «Славянском базаре в Витебске» состоялись Дни Союзного государства

Фото Екатерина Арасланова

На Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» состоялись Дни Союзного государства. Он стали изюминкой фестиваля.

Праздник народной культуры и традиций в формате open air, концерт «Союзное государство приглашает...», концерт хореографического искусства «Танца вдохновение» и концерт классического искусства «Очарование оперы» - аншлаг был на каждом мероприятии.

85-летию со дня рождения известного белорусского композитора Игоря Лученка посвятили гала-концерт Союзного государства. Он прошел на главной площадке «Славянского базара в Витебске» – в Летнем амфитеатре. Артисты выступали в сопровождении оркестра имени Михаила Финберга. Гала-концерт открыл первый из трех Дней Союзного государства.

На мероприятии выступил Госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев. Фото Екатерина Арасланова

– Дорогой Витебск, мудрый и красивый, всегда молодой и счастливый, древний и удивительный, – обратился на открытии Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев к гостям концерта, к городу на Двине и его жителям.

Он отметил, что у белорусов и россиян «единые славянские корни» и «славянское братство всегда держит двери открытыми для тех, кто хочет быть рядом, вне зависимости от религии, опыта или близости, географической или какой-то другой».

После приветственных слов Дмитрий Мезенцев вручил награды выдающимся деятелям искусств и науки, руководителям средств массовой информации.

Двумя новыми мероприятиями Дней Союзного государства стали хореографический концерт и концерт классического искусства. Танцевали в концертном зале «Витебск», а пели – в Витебской областной филармонии.

Фото Екатерина Арасланова

В концерте «Танца вдохновение» невозможно было оторваться от челябинского ансамбля «Урал». Не отставали и «Марий Эл» и «Калужский сувенир». Среди белорусов отличились театр танца «Рандеву», народный ансамбль «Лявониха», «Зорька» и другие коллективы. Концерт напоминал танцевальную мозаику. Удачно сочетались балет, модерн и народный танцы.

Опера поражала не меньше. В концерте классического искусства участвовали выдающиеся артисты Беларуси и России.

Четвертым – и тоже новым по формату – союзным мероприятием на «Славянском базаре в Витебске» стал open-air на Пушкинской площади.

Там следовали девизу «Будем петь – будем жить!». Праздник шумел с утра до ночи и стал самым народным из всех союзных мероприятий.

Подводя итоги Дней Союзного государства на «Славянском базаре в Витебске», Госсекретарь Дмитрий Мезенцев и губернатор Витебской области Александр Субботин пообщались с журналистами.

Фото Екатерина Арасланова

– Нам было очень сложно сделать весь концерт сквозным, очень интересным, плотным, на одном дыхании. Как это получилось – оценивать зрителям, но мы воздали и будем воздавать должное самым ярким композиторам Беларуси и России, исполнителям, музыкантам, тем людям, кто дарил радость на протяжении всей своей творческой жизни миллионам людей.

Давайте верить, что ХХХIII фестиваль будет ярким, масштабным и очень добрым для нас, подарит эмоции, заставит задуматься о многих вещах и быть ближе друг к другу, – сказал Госсекретарь Союзного государства.

- Союзное государство и мероприятия, которые они организуют, становятся центральными и далеко шагают за пределы нашего фестиваля. Постоянный Комитет привозит артистов различных жанров, различного калибра – не только из России и Беларуси: и Узбекистан, и Казахстан, и дальнее зарубежье. Поэтому такой формат достаточно живой и достаточно важный. И основное, что мы хотим сказать, – что мы едины, – подчеркнул губернатор Витебской области Александр Субботин.