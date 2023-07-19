Площадь выставки Всероссийской недели охраны труда выросла на треть

Фото: Росконгресс

В рамках Всероссийской недели охраны труда центральное место занимает выставка современных решений в сфере охраны труда, занятости, реабилитации и профилактики профессиональных заболеваний. С каждым годом растет количество участников ВНОТ, в том числе и экспонентов. В этом году выставка вырастет более чем на 30%. Уже сейчас в числе участников более 150 экспонентов, и список регулярно пополняется.

Напоминаем, что Всероссийская неделя охраны труда состоится 26–29 сентября 2023 года в Сочи, ФТ «Сириус». Организатором выставки выступает Министерство труда и социальной защиты России. Оргкомитет ВНОТ возглавляет вице-премьер федерального правительства Татьяна Голикова. Оператор – Фонд Росконгресс.

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕОБУЧЕНИЯ

«В этом году вместе с масштабированием самого Форума существенно пополнился перечень актуальных вопросов, обсуждаемых в рамках деловой программы, – сообщил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Всероссийской недели охраны труда Владимир Затынайко. - Помимо охраны труда, мы предоставляем площадку для обсуждения вопросов занятости, профилактики и реабилитации. Не стоит забывать и об общей глобальной теме цифровизации, которая объединит экспертов разных направлений. А выставка станет неким материальным свидетельством, демонстрацией итогов нашей общей работы за прошедшие годы существования Форума».

На выставочной площадке будут представлены модернизированный центр занятости населения, цифровые сервисы платформы «Работа России». Кроме того, федеральные операторы презентуют возможности переобучения по национальному проекту «Демография», а посетители выставки смогут пройти профессиональное консультирование.

Традиционно свои разработки в сфере охраны труда представят постоянные экспоненты: компания «Восток-Сервис-Спецкомплект», «Фирма „Техноавиа“», «БТК групп», «ФПГ Энергоконтракт», «Зелинский Групп», «Респираторный комплекс», «Манипула Специалист», «Техснаб», «Суксунский оптико-механический завод» и др. Впервые в выставочной части ВНОТ будут участвовать Министерство труда и занятости населения Кузбасса, Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области, Департамент строительства города Москвы и другие.

МЕСТО ДЛЯ ДИАЛОГА

Являясь самой масштабной площадкой для экспонирования новейших технических средств защиты и безопасности труда на производстве, ВНОТ создает бизнес-пространство для плодотворного диалога профессионалов – представителей государственной власти, промышленных предприятий и молодых специалистов.

Разделы выставочной экспозиции:

- Охрана труда и производственная безопасность,

- Аварийно-спасательная техника,

- СИЗ,

- Здоровье, медицина, реабилитация, медицинские осмотры и т. д.,

- Управление кадрами: подбор, обучение, развитие корпоративной культуры,

- Текстиль,

- Страхование: продукты для корпоративного сектора,

- Представители государственной власти,

- Методическая, учебная литература, СМИ,

- IT-решения для бизнеса.

В рамках выставки ВНОТ будет презентован новый выставочный проект – Территория инноваций. Это особое выставочное пространство, призванное презентовать и популяризировать собственные инновационные разработки компаний. Участниками инновационной площадки станут компании «СофтЛайн Трейд», «Фармсервис», «БТК групп», «ЭР-Телеком Холдинг» и др.