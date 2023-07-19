Американский военный с громким хохотом убежал в Северную Корею

Парадоксально, но власти США до сих пор официально не объявили о том, что связались с властями КНДР, чтобы узнать о судьбе Трэвиса Кинга Фото: REUTERS

«Громко хохоча, Трэвис Кинг побежал в сторону северокорейской границы», - так описывают побег американского военнослужащего западные СМИ. В истории этого побега трудно найти логику и случившееся вызывает множество вопросов.

Трэвис Кинг пришел служить в армию в января 2021 года, но через некоторое время был переведён в американский армейский гарнизон, базирующийся в Южной Корее. После завершения корейской войны и воцарения перемирия, американцы решили, что их присутствие в Южной Корее должно способствовать миру и спокойствию в регионе.

Но у 23-летнего Трэвиса служба на американской базе что-то не заладилась, он несколько раз получал дисциплинарные выговоры. А пару месяцев назад он в сердцах пнул ногой южнокорейскую патрульную машину, после чего его отправили на 50 дней в СИЗО.

За этот проступок рядового 2-го класса решили сослать на родину и 18 июля в сопровождении нескольких военных его доставили в аэропорт Инчхон, расположенный недалеко от Сеула. Попрощавшись со своими сослуживцами в таможенной зоне, Кинг остался один. Но возвращаться в Штаты он не планировал и незаметно присоединился к туристической группе. Тех было более 40 человек, поэтому никто не разглядел в Трэвисе чужака.

Туристы сразу же отправились на экскурсию на границу между Южной и Северной Кореей в Пханмунджоме. В тот момент Трэвис и дал деру по направлению к КНДР, громко хохоча.

«Сначала я подумала, что это была неудачная шутка, но когда он не вернулся, я поняла, что это не шутка, и все пошло кувырком», - говорит шведская участница той поездки Микаэла Йоханссон.

Мужчина также добавил, что, пока Трэвис бежал в сторону Северной Кореи, приграничная зона была свободна, не было видно ни одного солдата.

О судьбе Кинга не было известно на протяжении нескольких часов. Представительство ООН, курирующее зону безопасности между Сеулом и Пхеньяном, подтвердило побег «неустановленного гражданина США». Власти США выдвинули предположение, что наверняка военнослужащего уже задержали.

- Мы считаем, что он находится под стражей в КНДР, — сказал глава Пентагона Ллойд Остин. - Мы внимательно следим за ситуацией и расследуем ее, а также работаем над тем, чтобы уведомить ближайших родственников солдата и намерены разобраться с этим инцидентом.

При этом мать Трэвиса, Клодин Гейтс, призналась, что подобное поведение не характерно ее сыну. Она рассказала ABC News, что общалась с ним несколько дней назад и ждала, когда он вернется домой.

- Я так им горжусь. Я просто хочу, чтобы он вернулся домой, вернулся в Америку, - сказала Клодин.

Парадоксально, но власти США до сих пор официально не объявили о том, что связались с властями КНДР, чтобы узнать о судьбе Трэвиса Кинга. Вместо этого Белый дом рапортовал о тесном сотрудничестве с Пентагоном, Госдепартаментом, ООН и Сеулом по этому вопросу.