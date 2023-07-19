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Политика19 июля 2023 11:35

Дмитрий Песков: Поздравляем читателей «Комсомолки» с открытием сквера имени Геннадия Селезнёва

Пресс-секретарь Президента России - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Фото: REUTERS

В среду, 19 июля, в 12.30 мск, журналист «Комсомольской правды» поделился с официальным представителем Кремля следующей информацией…

…- Дмитрий Сергеевич, несколько часов назад в Москве, на улице Правды, напротив старого здания «Комсомолки», открыт сквер имени Геннадия Селезнева, нашего бывшего главного редактора и экс-спикера Госдумы. Решение принимал мэр Сергей Собянина, но инициативу депутатов, лидеров думских фракций и журналистов поддержал Владимир Путин. Огромное спасибо президенту за такое отношение к нашим легендам.

- Мы поздравляем читателей «Комсомолки» с открытием такого сквера, - сказал Песков.

- Спасибо!

СПРАВКА «КП»

Геннадий Николаевич Селезнев был главным редактором «Комсомольской правды» в 1980 - 1988 годах. Он родился 6 ноября 1947 года, умер 19 июля 2015 года.

КСТАТИ

В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге открыта мемориальная доска, посвященная председателю Государственной думы двух созывов, почетному профессору факультета журналистики СПбГУ Геннадию Селезневу. Знак установлен на здании Ректорского флигеля комплекса Двенадцати коллегий.

6 ноября 2022 года Геннадию Николаевичу исполнилось бы 75 лет. К этой дате было приурочено установка памятника Селезневу на его малой родине - в Серове Свердловской области. Он являлся Почетным гражданином этого города.

Политика: БОЛЬШИЕ ЛЮДИГеннадий Селезнев: досье KP.RU