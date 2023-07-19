Россия нанесла масштабный удар по складам ВСУ в Одессе и авиабазе

По объектам военной и промышленной инфраструктуры Одессы нанесен удар.
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Минобороны России сообщило о групповом ударе высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в Одессе. Часть ракет поразила также авиабазу Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области.
Ролики одесситов, что еще с ночи в ассортименте оказались в сети подтверждают, что противовоздушная оборона ВСУ не смогла отразить удар по своим объектам.
«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Генерал-лейтенант также сообщил о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки в ходе наступления уничтожили более 70 украинских военнослужащих, продвинулись на километр в глубину и до двух километров по фронту и взяли железнодорожную станцию Молчаново Харьковской области, на Донецком в 25 атаках противник лишился более 340 украинских военнослужащих, на Краснолиманском в четырех атаках до 100, на Южно-Донецком и Запорожском более 170, на Херсонском до 50.
Кроме 730 наемников киевского режима наши воины ликвидировали семь складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, склады боеприпасов 100-й и 103-й бригады территориальной обороны, 110-й механизированной бригады ВСУ, польскую и немецкую самоходки «Krab» и «Panzerhaubitze 2000», две американских радиолокационных станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две диверсионных группы, четыре танка, десятки бронемашин и пушек.
В это время оперативно-тактической и армейской авиацией в Запорожье была уничтожена база горюче-смазочных материалов ВСУ и сбит самолет Су-25, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки поражены 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 106 районах.
Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили украинский вертолет Ми-8, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 18 беспилотников.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
456 - самолетов.
243 - вертолета.
5108 - беспилотных летательных аппаратов.
426 - зенитных ракетных комплексов.
10761 - танк и других боевых бронированных машин.
1139 - боевых машин реактивных систем залпового огня.
5522 - орудия полевой артиллерии и минометов.
11752 - единицы специальной военной автомобильной техники.