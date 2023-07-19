Россия нанесла масштабный удар по складам ВСУ в Одессе и авиабазе

По объектам военной и промышленной инфраструктуры Одессы нанесен удар. Фото: REUTERS

Минобороны России сообщило о групповом ударе высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в Одессе. Часть ракет поразила также авиабазу Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области.

Ролики одесситов, что еще с ночи в ассортименте оказались в сети подтверждают, что противовоздушная оборона ВСУ не смогла отразить удар по своим объектам.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также сообщил о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки в ходе наступления уничтожили более 70 украинских военнослужащих, продвинулись на километр в глубину и до двух километров по фронту и взяли железнодорожную станцию Молчаново Харьковской области, на Донецком в 25 атаках противник лишился более 340 украинских военнослужащих, на Краснолиманском в четырех атаках до 100, на Южно-Донецком и Запорожском более 170, на Херсонском до 50.

Кроме 730 наемников киевского режима наши воины ликвидировали семь складов боеприпасов 23-й, 33-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, склады боеприпасов 100-й и 103-й бригады территориальной обороны, 110-й механизированной бригады ВСУ, польскую и немецкую самоходки «Krab» и «Panzerhaubitze 2000», две американских радиолокационных станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две диверсионных группы, четыре танка, десятки бронемашин и пушек.

В это время оперативно-тактической и армейской авиацией в Запорожье была уничтожена база горюче-смазочных материалов ВСУ и сбит самолет Су-25, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки поражены 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 106 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили украинский вертолет Ми-8, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 18 беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

456 - самолетов.

243 - вертолета.

5108 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10761 - танк и других боевых бронированных машин.

1139 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5522 - орудия полевой артиллерии и минометов.

11752 - единицы специальной военной автомобильной техники.