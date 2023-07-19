VK Fest 2023 прошёл в пяти городах и собрал рекордные 200 тысяч человек

VK Fest прошёл в пяти городах страны. Общая продолжительность фестиваля составила 66 часов. За месяц VK Fest посетили 200 тысяч человек, онлайн-трансляции собрали 34 миллиона просмотров. Для гостей open-air работало 400 тематических зон во всех городах.

VK Fest 2023 прошёл во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сириусе (Сочи) и Москве. На музыкальных сценах фестиваля выступили более 100 артистов, среди которых Баста, Леонид Агутин, ANNA ASTI, JONY, Хаски, Zivert, МОТ, Dabro, Лолита, HammAli & Navai, MACAN, L’One, FEDUK, OG Buda, Markul. Ведущими мероприятий стали Ида Галич, Дмитрий Масленников, Анастасия Ивлеева и другие знаменитости.

Для посетителей VK Fest были доступны десятки образовательных зон и активностей, в том числе площадки Знания.Лектория. На них выступили 100 спикеров, среди которых писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, актёры Дмитрий Харатьян и Борис Смолкин, телеведущий Анатолий Вассерман, дизайнер Артемий Лебедев, путешественник Фёдор Конюхов, комик Тамби Масаев. Трансляции с площадок Знания.Лектория собрали 15 миллионов просмотров, а участниками лекций, дискуссий и интервью стали тысячи людей.

На VK Fest во всех пяти городах в качестве гостей и участников фестиваля собрались 350 блогеров. На блогерских сценах выступили 80 знаменитостей: Дмитрий Масленников, KARA KROSS, Милана Хаметова, Yan Dilan, Алексей Столяров, Валя Карнавал, Влад А4, Амина (Tenderlybae), Катя Адушкина, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, Аня Ищук.

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:

«В 2023 году VK Fest может считаться самым масштабным событием страны. Пять городов за месяц, 500 артистов и знаменитостей, 200 тысяч человек были с нами офлайн, 34 миллиона просмотров трансляций онлайн. Впервые на фестивале выступил Леонид Агутин, а Баста отыграл свои концерты сразу в трёх городах. Отдельно хочется отметить качество номеров артистов — ANNA ASTI, Хаски, Zivert, Клава Кока и многие другие превратили свои выступления в шоу мирового уровня. Мы рады, что у нас получилось создать настоящий праздник. Спасибо всем посетителям фестиваля — за вашу поддержку, улыбки и любовь. До встречи на VK Fest в следующем году!»

В 2023 году VK Fest подготовил программу благотворительности, а гости фестиваля могли проверить своё здоровье в зонах чекапов. Посетители open-air смогли купить «Добрые билеты», а фестиваль удвоил их вклад — в итоге удалось собрать 2,5 миллиона рублей, которые будут направлены в благотворительные фонды. В зоне чекапов более 800 человек проверили своё здоровье, свыше 400 гостей прошли диагностику на риск развития инсульта. Также более 200 гостей стали потенциальными донорами костного мозга.

Пользователи могли увидеть трансляцию VK Fest в Москве, лучшие моменты из других городов и репортаж из студии Владимира Маркони, где он общался со знаменитостями. Также VK Fest впервые провёл адаптированную на жестовый язык трансляцию для слабослышащих людей, которая собрала 2 миллиона просмотров.