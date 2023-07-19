Больше половины россиян сталкивались с проблемами при выплате кредитов

У россиян появится постоянное право на кредитные каникулы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У россиян появится постоянное право на кредитные каникулы. Такой закон накануне приняла Госдума. https://www.kp.ru/daily/27530/4795593/ Если раньше каникулы полагались только ипотечникам, то теперь отдохнуть можно будет и от обычного кредита, и даже от выплат по микрозайму. И судя по результатам опроса сайта KP.RU, такое нововведение облегчит жизнь многим жителям страны.

Как оказалось, почти три четверти участников исследования имеют кредит или брали его когда-либо. А вот выплачивать долги с легкостью и вовремя могут только 14%, остальным же это дается непросто.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Так, 43% россиян признаются, что свои взносы по кредиту они платят вовремя, но порой для этого приходится прикладывать слишком много усилий и идти на слишком большие жертвы. Кому-то приходится во многом себе отказывать, чтобы, наконец, погасить старый кредит, а кто-то и вовсе начинает жалеть, что влез в долги.

13% сетуют, что им случалось брать слишком большие суммы в долг, не рассчитав собственных сил. При этом выплаты со временем для них становились неподъемными, и люди брали новые кредиты, чтобы справиться со старыми, все больше и больше наращивая свои задолженности.

2% опрошенных и вовсе рассказали, что брали кредиты и не справились с ними. В результате, банк или другая кредитная организация отбирали у них машину, жилье, все имущество и объявляли их банкротами.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 6,4 тысячи человек.

Напомним, новый закон закрепляет на постоянной основе право российских граждан на кредитные каникулы по потребительским кредитам. Это касается и автокредитов, и микрозаймов. Каникулы можно брать один раз на полгода по каждому займу.

Отмечается, что получить отсрочку можно будет при предъявлении документов (справка с работы, биржи труда и т. д.). И тогда человек, попавший в сложную жизненную ситуацию, получит возможность разобраться со своей жизнью и встать на ноги, прежде чем снова вернется к выплатам.