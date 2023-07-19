Россияне получат доступ к международному сервису медитаций на особых условиях

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Пользователям МТС стал доступен новый сервис, позволяющий улучшить качество сна и избавиться от тревожности. Компания объявила о возможности оформить подписку на «Meditopia: Сон и Медитация» с пробным бесплатным промопериодом в месяц.

В рамках подписки абоненты получат доступ к более чем 1000 медитаций, способных работать с различными эмоциональными состояниями человека независимо от возраста или жизненного опыта. Подписка также включает персональный ежедневный гид по медитации, эффективные дыхательные и визуальные упражнения, выполнение которых поможет улучшить качества сна, сказки на ночь, работу с восприятием своего тела и пищевым поведением, измеритель осознанности, отслеживание эмоций и многое другое.

- Мы открыты ко всему новому и планируем предлагать нашим клиентам эксклюзивные условия доступа к лучшим сервисам на рынке. Благодаря партнерству с Meditopia линейка наших lifestyle-сервисов пополнится инструментами для ментального здоровья и душевного равновесия мирового уровня, - отметила Ольга Зиброва, вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетингу.

- Мы очень рады объединить наши усилия с компанией, известной своим инновационным подходом к цифровым решениям, – сказал Берк Йылмаз, соучредитель Meditopia. – Наше партнерство демонстрирует общее видение того, как сделать ментальное здоровье более доступным, тем самым позволяя людям жить спокойной и сбалансированной жизнью. Это сотрудничество, несомненно, позволит нам охватить более широкую аудиторию, что соответствует нашей миссии: поддержать как можно больше людей на их пути к улучшению психического здоровья.