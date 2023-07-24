Изобретать, строить, продавать: принципы развития бизнеса Дмитрия Прокушенкова

Темпы жилищного строительства снижаются в городах Беларуси, по данным правительства республики. В Минске за январь–апрель 2023 года введено в эксплуатацию всего 84,7 тыс. квадратных метров жилья. При этом, в Минской области за тот же период построено свыше 360 квадратов. Одна из причин, считают эксперты, — тренд на жизнь в пригороде. Бизнесмен и строитель Дмитрий Прокушенков — один из тех, кто стоял у истоков этой тенденции. Он придумал, как совместить городской комфорт с уединенностью сельской местности, и построил первый в стране коттеджный поселок. Мы поговорили с экспертом рынков недвижимости и стройматериалов, Дмитрием Прокушенковым о трендах в строительных технологиях и процессах, происходящих внутри компаний.

— Дмитрий, вы по образованию юрист. Что подтолкнуло вас внезапно сменить курс и взяться за новую для вас сферу с прорывной на тот момент идеи для Беларуси строительства коттеджных поселков закрытого типа?

— Меня всегда привлекала возможность изучать право, консультировать крупные компании, вести сделки по слиянию и поглощению, погружаться в мир большого бизнеса, постоянно при этом развиваясь. Но, к своему сожалению, я достаточно быстро осознал, что больших денег на старте не заработать, так как сам рынок в Беларуси тогда еще только развивался, и крупных международных компаний в стране было мало.

Зато в 2006 году начался бум строительного бизнеса, цены росли практически каждый квартал. Тогда я и пришёл в отрасль. Профильного образования в этой сфере у меня не было, поэтому я начал искать варианты направлений в строительной отрасли, где смогу приложить свои знания и силы.

Я обратил внимание на только зародившийся в Беларуси рынок строительства организованных загородных поселков. Само по себе загородное строительство существовало безусловно давно, но именно организованной загородной застройки, выполненной в едином архитектурном стиле, с последующей организованной обслуживающей компанией в республике попросту еще не было. Зато уже появилась существенная прослойка обеспеченных людей, не готовых тратить время на поиски и покупку подходящего участка с учетом социальной идентичности с соседями и брать на себя заботы по ведению строительства. А главное, что при этом люди хотели получить завершенную картинку с готовыми дорогами, фонарями на тротуарах и прочим. Одним словом, они хотели получить все прелести городской жизни, находясь за городом. Так и стартовал первый проект загородного поселка под Минском, который был успешно завершен и в 2009 году сдан в эксплуатацию.

— Кризис 2008 – 2010 года заставил отрасль коттеджного строительства на какой-то период “схлопнуться”. Тем не менее, вы крепко стояли на ногах: занимались промышленным строительством, привлечением инвестиций на сторонние проекты и запуском производства бетона. Как Вам это удалось? И не было ли желания выйти за пределы строительной отрасли?

— Действительно, существенный кризис рынка недвижимости, начавшийся в конце 2008 года, заставил меня пересмотреть приоритеты. И я даже немного отходил от строительства, занимая какое-то время пост председателя наблюдательного совета одной крупной швейной компании.

Но опыт, полученный мной за время работы в строительной сфере было не спрятать, и всегда находилась возможность его применить. Благодаря этому, в дальнейшем я смог участвовать в развитии крупной строительной компании, специализирующейся на промышленном строительстве и обслуживании промышленного оборудования, также запускал с нуля производство товарного бетона и светопрозрачных конструкций в Минске, выступая уже в роли собственника. До сих пор в отрасли я остаюсь по весьма понятным причинам. Во-первых, я в ней уже «собаку съел» — опыт большой и он остаётся востребованным. Во-вторых, мне это до сих пор интересно, и с каждым годом все больше. Если когда-то я просто приходил на перспективный рынок, то со временем сильно увлёкся техническими аспектами, разобрался в матчасти и уже даже пишу научные статьи по строительству. Поэтому остаюсь там, где чувствую свое место.

— Кстати, чему будут посвящены ваши статьи? Речь об описании инновационных методик, применяемых на вашем производстве, вроде технологии производства высокопрочного бетона?

— Именно. В одной из своих публикаций я описываю методику производства и коммерческого использования высокопрочного бетона. Эта методика построена на использовании угольной золы-уноса. Такая зола обычно возникает как форма отходов от предприятий, сжигающих уголь, а её использование в смеси для изготовления бетона повышает прочностные характеристики материала и удешевляет процесс производства. При этом хочу уточнить, что правильное использование данной технологии не несёт экологических рисков или рисков для здоровья. Я в описании своей методики подробно останавливаюсь на том, какую золу в каких обстоятельствах следует использовать, для каких целей использовать такой бетон, а также подробно описываю процесс производства бетона в полном соответствии с белорусскими ГОСТами. Это если говорить о нашей методике.

В самой последней же статье я лишь даю подробное описание присутствующих на данный момент на рынке инноваций в области высокопрочного бетона и элементов остекления. Там я описываю специфику и преимущества применения разных видов бетона, будь то волокнистый бетон, ультра-высокопрочный, или бетон с использованием наноматериалов. Точно таким же образом рассказываю о передовых решениях в остеклении и о том, как их друг с другом “стыковать”. Надеюсь, для простых читателей, далёких от технических аспектов строительства, это пояснение было не слишком скучным.

— Вы упомянули компанию-производитель бетона. Как раз в такой вы проявили себя как специалист по созданию отдела продаж. В компании “ПромидБетон” вам удалось за три года увеличить выручку до 10 млн долларов. Расскажите, как строили работу, чтобы добиться высоких результатов?

— Да, я действительно занимался продажами, в основном эти проекты были связаны со строительной отраслью и производством стройматериалов, а это по определению достаточно консервативная среда. В этой области всё всегда решалось через систему прямой привязки окладов практически всех сотрудников компании к результатам ее прибыли. Так что совершить в этой области революцию достаточно тяжело, да и не нужно чаще всего. Но наша задача состояла в том, чтобы сделать систему максимально прозрачной и человечной. К каждому человеку, отвечающему за поступление денег в компанию, был собственный подход со сложной системой мотивации, мы хотели в каждом таком сотруднике видеть своего партнера.

На первый взгляд, ничего необычного, но сделать такую систему сбалансированной достаточно тяжело. Часто приходилось идти от клиента, и даже формировать собственный отдел продаж по недвижимости, зачастую продавая лучше самого застройщика.

— Ваш значительный опыт в индустрии действительно ценят: разные строительные компании сейчас приглашают вас для экспертной оценки своих крупных проектов. На что смотрите главным образом во время анализа этих проектов?

— Роль и влияние всегда определяются непосредственно самим проектом и теми задачами, которые стоят. Но моя основная компетенция — это разработка концепции. Проще говоря, я придумываю, что и как должно быть построено, а также отвечаю за последующие продажи. Потому что концепция проекта и итоговые продажи — это крайне взаимосвязанные вещи. Думаю, не надо объяснять, что концепция элитного жилого комплекса привлекает определенных покупателей, концепция домов комфорт-класса — других, и не всегда жильё той или иной категории востребовано на рынке. Это самое простое. Если копнуть глубже, то всплывает ещё множество тонкостей, то есть, проект должен быть целостным и равномерно проработанным: по качеству элементов, по их согласованности и по цене, конечно. Иначе покупатель просто предпочтёт проект конкурентов, которые сделали лучше и продуманнее. Говоря языком кино, с плохим сценарием хороший фильм не получится. Концепция напрямую влияет на продажи.

— Какие вы видите перспективы развития строительных технологий и рынка недвижимости?

— На мой взгляд, технология и все сопутствующие векторы будут развиваться в двух основных направлениях. С одной стороны, будет расти запрос на решение уникальных задач в сфере использования строительных материалов, особые формы бетонных конструкций, умные здания, требующие интеграцию в свою систему элементов остекления.

С другой стороны, будет активно развиваться массовый сектор строительства, требующий скорости и одновременно высоких стандартов, гибкости в придании различных форм будущим зданиям, индивидуальности, что в массовом строительстве сочетать, безусловно, непросто за счет бюджетных ограничений.