Владимир Путин: Мало кто в состоянии вырвать себя из привычной среды и работать, подвергая себя опасности

Президент России Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», во время которого подвели итоги работы платформы за пять лет. Основной задачей платформы является создание условий для личностной и карьерной самореализации жителей страны всех возрастов, всего участниками проекта за пять лет стали 20 млн человек со всей России.

Французская журналистка стремится объединить западных коллег

Участие в совещании приняли, в том числе, победители конкурса «Лидеры России». Среди них были и те, кто работает в новых регионах, а также защищает интересы государства, добровольно участвуя в специальной военной операции.

Как отметил в приветственном слове президент России, участие в программах проекта приняли представители более чем 150-ти стран мира.

Одной из участниц проекта стала француженка Кристель Неан. Она рассказала, что приехала освещать события на Донбассе в 2016 году, недавно она стала участником проекта «Мастерская новых медиа», которая реализуется мастерской управления «Сенеж».

Она рассказала, что, приехав на Донбасс работать военкором, решила создать платформу, на которой публиковала свои материалы. Однако, наблюдая за работой своих коллег, а также анализируя собственную деятельность, Кристель пришла к выводу, что необходимо создать объединенную платформу для западных журналистов, говорящих правду о ситуации, чтобы эффективнее противостоять западной пропаганде.

Владимир Путин пообещал поддержать проект журналистки и отметил, что она выполняет важную задачу, в первую очередь, для своей страны, пытаясь показать, что политика, которую проводит правящая элита западных стран, ошибочна.

- Кристель, вы знаете, такие люди встречаются, но редко. Из 8 млрд человек на планете, все-таки редко. Которые в состоянии вырвать себя из привычной комфортной среды и, следуя своим внутренним убеждением, подвергая себя опасности, работать, жить и подтверждать своей жизнью правильность своих убеждений, - сказал Путин.

Из кресла в мэрии на передовую

На встрече также присутствовал победитель конкурса «Лидеры России» Илья Штокман. После победы в конкурсе он стал первым заместителем мэра Нижнего Новгорода. Но эток конкурс изменил его жизнь!

- Мэром Нижнего Новгорода назначили человека, который тоже победил в конкурсе, мы с ним там и познакомились. И он предложил мне пойти работать в администрацию. Даже не предложил, а дал мне вызов, - рассказал Штокман. – Он тогда мне сказал: «Ну вот ты часто говоришь, что нужно сделать то или другое, - пойди и сделай». И я этот вызов принял. Когда была объявлена мобилизация, ушел в армию добровольцем. И вот уже девять месяцев нахожусь в ЛНР.

Также на встрече присутствовал Виталий Хоценко, финалист конкурса «Лидеры России», который возглавлял правительство Донецкой народной республики, а затем был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Омской области.

Пообщался с президентом и Иван Сафронов, переехавший из Тамбовской области в Херсонскую, где является исполняющим обязанности министра промышленности и торговли.

Он предложил открыть в Херсонской области представительство «Лидеров России» с кадровым подразделением.

- Предлагаю открыть подразделение «Россия – страна возможностей» с упором на кадровый резерв, чтобы ускорить процесс интеграции новых регионов. А наши жители почувствовали, что живут в большой и единой стране, - сказал Иван Сафронов.

- Думаю, так и надо сделать, - согласился Владимир Путин. - Только рад буду поддержать. Хотел бы обратить внимание, что вы сказали «в непростой оперативной обстановке». Гражданский человек, преподаватель, а выражаетесь по-военному. Это не свидетельствует о милитаризации сознания, а говорит об осознании остроты ситуации, в которой мы находимся и работаем.