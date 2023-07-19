Минобороны России берет в прицел корабли в Черном море

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Море, как и небо над Украиной в зоне специальной военной операции должно находиться под четким контролем. Минобороны России предупредило мореплавателей о сворачивании морского гуманитарного коридора, который был нашей «черноморской инициативой».

«С 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения», - заявили в Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что соответственно, страны флага таких судов (следующих в зону проведения специальной военной операции на Украине) будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.

Пострадать такие судна могут совершенно случайно. Не от какой-нибудь современной торпеды, а простой советской морской мины. Военные напомнили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства из-за минной опасности.

Десятки морских мин, которыми украинские военные минировали подходы к побережью Одесской области сорвало штормами и разнесло по всей акватории. Нашим военным морякам удавалось в зоне гуманитарного коридора обнаруживать и уничтожать такие мины из стрелкового оружия.

Теперь, после закрытия гуманитарного коридора следить за безопасностью там будет просто некому. Минобороны России отозвало все гарантии безопасности мореплавателям.

Отметим, что российские моряки делают все, чтобы не вовлекать торговый флот иностранных держав в созданный на Украине Западом конфликт. Но мириться с тем, что под прикрытием «зерновой сделки» в трюмах гражданских судов могут находиться грузы двойного или военного назначения больше никто не будет.

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