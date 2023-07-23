Алисе Тепляковой 11 лет: что случилось с самой юной студенткой России, поступившей в МГУ в 9 лет

Юная студентка МГУ Алиса Теплякова.

Алиса – старший ребенок многодетной семьи Тепляковых - прославилась два года назад, когда поступила в МГУ на факультет психологии. Поступила, правда, на платное из-за невысоких баллов ЕГЭ, но ведь поступила в возрасте третьеклассницы, и это уникальный случай. Как у нее дела?

ЧТО С УЧЕБОЙ

История с учебой в МГУ, напомним, закончилась потасовкой отца девочки с охраной на факультете после первой сессии, где Алисе поставили «неуд». Затем был суд: Тепляковы требовали вернуть деньги (год учебы стоит около 400 тысяч рублей), извиниться перед ними и продолжить обучать ребенка. Однако в мае 2023 года Зюзинский районный суд Москвы отказал семье. С тех пор учеба Алисы – загадка со многими неизвестными.

Папа Евгений уверяет, что дочь учится в некоем «правильном» вузе и очень успешно. Однако никаких документальных подтверждений не предоставляет. Почему? Не хочет, чтобы личная информация попала в СМИ. При этом негодует, что мало кто верит его рассказам. Например, о том, что Алиса к окончанию второго курса получила более 300 зачетных единиц, а это «в обычной ситуации соответствует бакалавриату и магистратуре вместе взятых». Еще папа показал кусочек академической справки, где виден только столбик с оценками «отлично» и «хорошо», уверяя, что это оценки Алисы. Убедительнее, конечно, было бы показать всю справку целиком – но это не путь самурая. В принципе, успехи девочки могли бы подтвердить «правильный» вуз, преподаватели, сокурсники Алисы, но никто не объявился за это время даже анонимно. Это тоже немного странно, ведь, как известно, шило в мешке не утаишь.

Фрагмент академической справки. Фото: YouTube

ТЕПЕРЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Об успехах детей Тепляковы рассказывают через свой новый видеоблог «Учимся с Алисой». Видео снимают дома. Сделано оно на любительском уровне – но, как умеют, может, с опытом профессионализма прибавится. По крайней мере, на сайте межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москва блогеры нашли запись о том, что Тепляковы зарегистрировали ООО «Учимся с Алисой». Гендиректор – Евгений Тепляков. В перечне услуг – консультационные, информационные, образовательные, даже картографические.

Алиса Теплякова. Фото: Личный архив

На семейном видео чаще всего – сам Евгений. Поучает, ругает, иронизирует, даже есть «шуточно-познавательная» серия о том, что папа покупает в супермаркетах и чем «кормят алис».

Но нам интереснее Алиса. Девочка повзрослела и ведет себя намного увереннее, чем на прежних видео. На съемках в ток-шоу позапрошлого года, куда поначалу активно приглашали Тепляковых, бросались в глаза ее изможденность, тики, односложная речь: «Кем хочешь стать?» «Феей Динь-Динь» «Зачем тебе МГУ?» «Надо».

В блоге есть несколько видео, где Алиса показывает, как играет с самым младшим братом Сулейманом (родился зимой). Или занимается на планшете с Тесеем (ему почти 2), замеряет скорость чтения у Айлунга (4 годика), пишет код на пайтоне, показывает, как можно решить задание из ЕГЭ по информатике. И даже дает советы как создавать интересные обучающие видео. Есть видео, где Алиса рассказывает про свою учебу в вузе, вернее, отвечает на папины вопросы:

- Много было экзаменов?

- Много. 20 или 30.

- А было, что вы сдавали два экзамена за день?

- Было в один день 3 зачета. А в другой 2 экзамена.

- Вы сдавали очно или папа из-под стола?

- Очно, конечно, папу на экзамен нельзя допускать.

- Вы сдаете очень много экзаменов по разным предметам. Что нравится больше всего?

- Математика и программирование. А еще психология и педагогика.

ХЕЙМДАЛЛЬ ГОТОВИТ К ЕГЭ

Второй по возрасту в семье 9-летний Хеймдалль, со слов папы, тоже хорошо учится и много всего сдает. В блоге его подключают к репетиторству, о чем есть анонс: «Алиса Теплякова и ее брат Хеймдалль подготовят вас к ЕГЭ». Евгений обещает целую серию роликов с уроками. Уже есть первый видеоразбор задания 23 из ЕГЭ по информатике от Хемика. Мальчик показывает ход решения, правда, говорит в нос и не очень внятно, с ошибками вроде «36 минус 15 равно 20» и словечками вроде «отсюдова» и «дотудова». Само решение, пишут, в комментариях «интересное и простое». «Сам придумал?» - спрашивают. «Частично сам, частично потом до ума довели совместно», - отвечает Евгений.

Алиса с папой.

ЛЕЯ ГОТОВИТСЯ В ИНСТИТУТ

Третья в семье – Лея. В сентябре ей исполнится восемь лет. Она недавно сдала ОГЭ и получила аттестат за 9 классов. В той же московской школе 626, где аттестуют всех малышей Тепляковых, обучающихся на дому. «Сколько баллов у дочки?» - спросил один из посетителей семейного блога. Ответ: «Достаточно для получения аттестата на общих основаниях».

- Ты пойдешь в колледж или ПТУ? Или, может, работать? – спрашивает Лею папа на видео.

- Пойду в 10-й, 11-й, потом в институт, потом в магистратуру, потом еще куда-то, потом закончу...

Недавно Лея сдала ОГЭ и получила аттестат за 9 классов. Фото: YouTube

Поступление запланировано на следующий год, а пока, со слов папы, девочка будет вместе со старшими онлайн-репетитором. По ОГЭ. Отец говорит, девочка сдавала геометрию по выбору. Правда, после вопроса отца, какого возраста были другие дети, сдававшие с ней одновременно экзамен, малышка попыталась в уме посчитать – но не смогла быстро сообразить…

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Где ты, фея Динь-Динь?

Как бы ни рассуждал глава многодетного клана «вундеркиндов» о том, что он «взломал» систему образования, и со школой в ее нынешнем обличье покончит даже девятилетка, время неумолимо работает против резонера. Мы наблюдаем за ходом эксперимента по взращиванию чудо-девочки вот уже два года. И, хотя Евгений мне, конечно, не поверит, за судьбой его дочери лично я слежу доброжелательно. Каким бы скандальным и неприятным не был ее отец, ребенок в этом не виноват. И вот что заметно: Алиса из зажатого, с синяками под глазами и нервными тиками ребенка, разговаривающего короткими односложными фразами, мечтающего всего лишь о кукле после окончания вуза, превратилась в нетушующегося подростка. Слегка подкрашена (12-летние одноклассницы моего сына порой бывают и в более ядреном «мейке»), шутит, от тиков и следа нет. На аудиозаписи, на которой она якобы отвечает на вопросы экзамена по психологии, уверенная развернутая речь. Прошло всего лишь два года!

Учеба в вузе пошла на пользу? Помилуйте, просто Алиса стала старше! В обычной школе ее ровесники как раз переходят из «началки» в среднюю школу. И у них начинается гораздо более взрослая жизнь.

«Чудо-девочка» совершенно очевидно неглупа. Уверена, если бы родители не педалировали слишком раннее ее образование, училась бы спокойно со сверстниками, а может, даже опередила бы их на год – два. Закончила бы школу с отличными результатами, лучше понимала бы себя и кем ей хочется быть… Эх, жаль, что фея Динь-Динь не может повернуть время вспять и дать «крестнице» начать все сначала.

Оксана КАЛЬНИНА, редактор отдела науки, образования и медицины

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