«Сделал мне предложение в 28-й раз»: Певица Слава помирилась с мужем

Певица Слава. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Сланевская (Слава) объявила о разрыве с гражданским мужем Анатолием Данилицким в конце прошлого года. Певица и бизнесмен прожили вместе 18 лет, у них есть общая дочь Антонина. Предприниматель не раз публично просил у жены прощения и заявлял, что любит ее. Но артистка была непреклонна: Слава уверяла, что Данилицкий предал ее. И вот теперь, наконец, сердце звезды шоу-бизнеса смягчилось.

Анастасия рассказала, что помирилась с супругом. Более того, певица может в скором времени сыграть свадьбу. По крайней мере, предложение руки и сердца она уже получила.

«Мы помирились с Анатолием, он сделал мне предложение в… 28-й раз. Не знаю, сколько их было. Но нам и так хорошо! Ну куда я от него денусь! Теперь все прекрасно, все по-прежнему, как и было. Тьфу-тьфу-тьфу!» - сообщила 43-летняя Слава в беседе Аллой Довлатовой в эфире «Русского Радио».

С Анатолием Данилицким певица прожила 18 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица рассказала, что любимый сделал ей щедрый подарок. Правда, какой именно, она умолчала.

«Потом покажу! Сейчас такое время, что не стоит хвалиться!» - говорит Слава.

Воссоединившаяся с мужем артистка не забывает о внуке. Недавно певица стала бабушкой: ее дочь Саша родила очаровательного малыша Арсения. Слава с удовольствием возится с ребенком и говорит, что ей это совсем не в тягость.

«Честно, я уже сама хотела детишек. И вдруг Сашуля преподнесла нам такой подарок. Я выдохнула, мол, мне не надо ходить самой беременной, мучиться от токсикоза. Для меня внук - это счастье. У меня есть опыт, я могу помочь ему в будущем дельным советом, какими-то действиями. С удовольствием сижу с ним, мне это не в тягость. Когда Сашенька родила, я спрашивала у нее - можно малыш поспит со мной? Кстати, Анатолий спит отдельно от меня, потому что ужасно храпит. А мне надо высыпаться после концертов», - призналась Сланевская.

Поклонники рады, что у Славы наконец-то все наладилось в личной жизни. Во время разрыва с мужем певица была сама не своя. Артистка решилась на радикальную пластику: она сделала липосакцию и подтянула кожу лица.

О причинах разрыва Сланевская не сообщала, но давала понять, что очень обижена на супруга.

«Причины рассказывать не хочу, потому что было много чего хорошего, но в последние годы было много всего плохого. Я красивая, прекрасная, талантливая, готова к новым отношениям. Знакомьте. Буду счастлива познакомиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым. Обязательно, чтобы вкусно пах. Вот так бывает», - обратилась Слава в декабре прошлого года к своим поклонникам.

В ответ 71-летний Анатолий Данилицкий заявил в соцсетях: он по-прежнему любит Славу и надеется вернуть ее.