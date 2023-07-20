Акиньшина впервые за долгое время показала детей, которые живут в Грузии с отцом

Оксана Акиньшина. Фото: соцсети.

Оксана Акиньшина отправилась в отпуск с детьми. Актриса вместе с 10-летним сыном Константином и 6-летней дочкой Эммой отдыхает на море. В соцсетях она поделилась милыми отпускными снимками. Кадры запечатлели детей Оксаны на пляже.

На фотографиях Костя и Эмма дурачатся, сидя на песке. На другом снимке они гуляют по пляжу. Оксана оставила фото без подписи. Она также не стала ставить геолокацию, поэтому поклонникам остается только гадать, где она отдыхает с детьми.

Актриса вместе с 10-летним сыном Константином и 6-летней дочкой Эммой отдыхает на море. Фото: соцсети.

Сын и дочка появились в браке Акиньшиной с продюсером Арчилом Геловани. Они поженились в 2012 году, а спустя шесть лет совместной жизни объявили о расставании. По словам окружения звезды, муж поставил актрисе условие: дети будут жить с ним. Оксана согласилась и подписала все необходимые бумаги. Сейчас Эмма и Константин живут в Грузии, их воспитывает бабушка – мама Арчила. Оксана бывает в Тбилиси наездами, и бывший муж не препятствует ее общению с детьми.

После расставания с мужем актриса начала встречаться с актером Данилой Козловским. Они долгое время скрывали свой роман, и лишь недавно начали выходить вместе в свет. Роман между Акиньшиной и Козловским вспыхнул во время съемок в фильме «Чернобыль». В тот период они оба были несвободны. Оксана еще была замужем за Геловани, а Данила только-только стал отцом. Ради Акиньшиной актер оставил мать своей дочери Ольгу Зуеву. Пара жила вместе с 2015 года, прошлой весной Ольга родила Даниле дочь Оду-Валентину. Однако уже месяц спустя Козловский оставил гражданскую жену и новорожденную дочку в Нью-Йорке, а сам вернулся в Россию на съемки «Чернобыля». Через пару месяцев его видели в одном из столичных кафе на свидании с Акиньшиной.

Сын и дочка появились в браке Акиньшиной с продюсером Арчилом Геловани. Фото: соцсети.

В YouTube-шоу «А поговорить?» актер рассказывал, что чувствует себя очень виноватым.

- Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду, - признался артист.

Тем не менее, Ольга и Данила сумели сохранить хорошие отношения ради дочки. Козловский регулярно летает в США навестить малышку.