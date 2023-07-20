Члены Союза писателей России познакомились с трудом саперов

На кадрах можно увидеть, что подготовка молодых саперов производится в современных общевойсковых комплектах разминирования Фото: скриншот видео

В Подмосковье на базе 66-го Межведомственного учебного методического центра Инженерных войск России инструкторы, получившие боевой опыт в ходе специальной военной операции (СВО) проводят специальную подготовку военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

C ними приехали познакомиться представители Союза писателей России, для которых командование Инженерных войск устроило «день открытых дверей».

«Российские прозаики и поэты, члены Союза писателей России стали свидетелями, как новобранцы-контрактники обезвреживают противопехотные и противотанковые мины, учатся работать с миноискателями, отрабатывают действия в составе минно-розыскных расчетов (с собаками), а также учатся применять в действии робототехнический комплекс «Уран-6» и познают другие элементы и навыки взрывного дела», - сообщает Минобороны России.

На кадрах можно увидеть, что подготовка молодых саперов производится в современных общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2-02, оснащенных разными типами миноискателей, а сама методика обучения скорректирована с учетом особенностей, с которыми пришлось столкнуться в ходе СВО.

Отметим, что минная война на территории Украины только набирает обороты. При этом мины в зону СВО попадают со всего мира. И саперу необходимо знать, как разминировать каждую.

Завершился «день открытых дверей» творческим музыкально-поэтическим вечером, который российские писатели провели для военнослужащих Центра и молодых контрактников, готовящихся к убытию в зону СВО, продекламировав собственные стихи и исполнив патриотические песни.