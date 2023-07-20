Неприличные фото Байдена-младшего спровоцировали хаос в Конгрессе США

Повестка дня вчерашнего заседания не обещала никаких сюрпризов Фото: REUTERS

В Палате представителей Конгресса США продолжаются слушания по делу сына президента США, Хантера Байдена, уличенного в наркомании и использовании услуг проституток. Также расследуются возможные коррупционные связи действующего главы государства и Байдена-младшего с украинскими и китайскими компаниями.

Член Палаты, республиканка Марджори Тейлор Грин невольно спровоцировала в ходе слушаний настоящий хаос, продемонстрировав фото обнаженного Байдена-младшего. Их нашли на жестком диске ноутбука, забытого президентским сынком в ремонтной мастерской.

Повестка дня вчерашнего заседания не обещала никаких сюрпризов: на нем должны были выступить два осведомителя Федеральной налоговой службы США, планировавшие озвучить некоторые доводы в противовес сделке о признании Байденом-младшим своей вины по некоторым обвинениям.

Как и ожидалось, республиканцы разглагольствовали о «преступных связях клана Байденов за рубежом», демократы называли расследование «бесполезным упражнением».

Но слово взяла Тейлор Грин, взявшая в руки огромные, красочные плакаты с изображением голого Хантера Байдена, найденные на его ноутбуке. Она спросила свидетелей – считают ли они нарушением федеральных законов связь запечатленного на фото человека с проститутками, также попавшими в кадр?

В зале заседаний начался хаос: чопорные парламентарии стали отводить глаза, свидетели путаться в показаниях, а противники республиканцев начали обвинять Тейлор Грин в неуместном публичном воспроизведении порнографии.

После того, как все успокоились, Тейлор Грин сказала, что откровенно порнографические фото ей самой доставляют «некоторые неудобство», но она взяли их в руки потому, что «американский народ заслуживает того, чтобы эти фото увидеть».