Чем опасны лекарственные каникулы и как убедить родственника следить за здоровьем – в новом сердечном проекте «КП»

Инфаркт. Слово, которое меняет всю жизнь, диагноз, которого боится каждый. Согласно статистике, в России ежегодно регистрируется около 50 тысяч случаев инфаркта миокарда. Страшно подумать, но это примерно 136 приступов в день! Невольно задаешься вопросом и начинаешь размышлять: «А что делаю я, чтобы не «заработать» инфаркт? Испытываю ежедневный стресс, поздно ложусь, не занимаюсь спортом, неправильно питаюсь, курю… Пора срочно что-то менять».

Врачи давно установили, кто состоит в группе риска и как развивается инфаркт: начиная с небольшой бляшки, он постепенно перерастает в ишемическую болезнь, вызывая сердечный приступ. И вся эта смертельная цепочка обычно не появляется из ниоткуда – организм часто шлет нам предварительные тревожные звоночки, которые мы откладываем на завтра. И в один из дней наш главный мотор – сердце – просто не выдерживает. «Как теперь изменится моя жизнь?» – закономерный вопрос, который возникает у людей, перенесших сердечно-сосудистую катастрофу.

Стоит ли ограничивать себя в движении, нужно ли соблюдать особую диету, можно ли летать на самолете – лишь малая часть дел, которая вызывает опасения. Ведь теперь появился риск столкнуться с повторным инфарктом или инсультом. А что делать близким человека, который перенес инфаркт? Как поддержать его в трудные минуты и убедить даже очень пожилого родственника непременно обратиться к врачу?

Да, инфаркт задает нам очень много вопросов. И на каждый из них «Комсомолка» смогла дать ответ в своем новом спецпроекте «Сердечный приём».

Узнайте всё про ваше сердце и пусть оно всегда будет здоровым!