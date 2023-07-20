Брак принца Гарри и Меган Маркл на грани разрыва: пара погрязла в скандалах и финансовых проблемах

Меган и Гарри сейчас переживают не лучшие времена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сначала Меган Маркл не вписалась в королевскую семью, а теперь, по всей видимости, принц Гарри не вписывается в ее американский мир. Брак пары, которая публично отказалась от королевских титулов в 2020 году и переехала в Америку, давно трещит по швам. Зарубежные СМИ сообщают, что на днях Гарри и Меган разъехались, чтобы разобраться в своих отношениях.

Ссылаясь на некий источник, британский журнал OK! написал, что Меган и Гарри сейчас переживают не лучшие времена. На их взаимоотношения повлияли публичные скандалы с родней, негативная реакция со стороны общественности и неудачи в бизнесе, которые привели к финансовым проблемам. А Меган Маркл, как известно, привыкла жить на широкую ногу. В свою очередь, принц Гарри, который ради нее отказался от семьи и титулов, оказался не самым талантливым бизнесменом.

«Их брак почти закончен… Она уйдет», — рассказала королевский биограф Анджела Левин в интервью Sky News Australia.

По словам Анджелы, дело не только в финансовых трудностях, Меган не оказывает должной поддержки супругу, ее никогда нет рядом, когда Гарри в ней особенно нуждается. Так, Меган не было на коронации отца Гарри Карла III. Она не поддержала мужа, когда он в январе этого года презентовал свои скандальные мемуары «Запасной».

Кстати, именно после презентации книги Гарри, рейтинги пары обрушились, над ними стали смеяться. Все в дело в том, что принц перестарался с подробностями, рассказав, например, про потерю девственности со взрослой женщиной и про жестокость родни по отношению к Маркл. При этом, книга разлетелась как горячие пирожки, а подробности личной жизни принца еще долго мусолились.

Гарри готов был сделать ради Меган все. Именно по ее инициативе они с детьми переехали в Калифорнию, где живет мать актрисы. Однако для Гарри, который родился с золотой ложкой во рту и всегда слыл довольно инфантильным парнем, жизнь без поддержки (особенно финансовой!) монаршей семьи оказалась настоящим испытанием.

Сначала принц и актриса заявили, что планируют заниматься благотворительностью, но вместо этого стали ходить по ток-шоу, раздавая скандальные интервью, а также сниматься в сериалах. Уверены, что все это было с подачи Меган, которая, наконец, вернулась к любимому делу — съемкам!

Так, в 2021 году в интервью Опре Уинфре Маркл обвинила королевскую семью в расизме: мол, когда она была беременна, дочь Елизаветы II принцессу Анну волновал цвет кожи будущего ребенка. Позже выяснилось, что Анна имела в виду совсем другое.

«Принцесса Анна предупреждала Гарри о том, что если брак продолжится и будут дети, это приведет к большим проблемам, так как Меган не способна ценить их культурное наследие и уважать институт короны. Как мы видим, Анна была права», — прокомментировал ситуацию королевский эксперт Колин Кэмпбелл.

В 2022 году Netflix выпустил документальный сериал «Гарри и Меган», который стал самой успешной премьерой платформы среди документальных проектов. Тогда же все узнали, где можно встретить настоящего принца — Меган и Гарри познакомились в запрещенной в России соцсети.

Еще одним крупным проектом для пары стал контракт о производстве подкастов со Spotify и компанией Archewell Audio. Сумка сделки, заключенной в 2020 году, составляла $20 млн! В рамках аудиошоу «Архетипы» Меган брала интервью у Пэрис Хилтон, Серены Уильямс, Мэрайи Кэри и других звезд. И снова успех: проект стал лучшим на Spotify. Но вышел всего один сезон… А потом, по информации Variety, представители сервиса целый год не получали от пары нового контента, над которым нужно постоянно работать, чего принц Гарри, например, не привык делать. В помощь Меган и Гарри даже пришлось нанять целую продюсерскую компанию. А в июне этого года Forbes USA сообщил, что стриминг Spotify досрочно разорвал контракт со скандально-известной четой. По слухам, именно это событие стало последней каплей в напряженных отношениях пары. Хотя был еще один неприятный момент: Dior отказался продолжать сотрудничество с Меган из-за ее противоречивой репутации.

Поняв, что дело пахнет жареным, Гарри связался со старшим братом и отцом Карлом III и попросился обратно в замок, в семью. Принц Уильям растерялся и не знал, что ответить. А вот папа пообещал подумать. Разумеется, такого Меган вытерпеть не смогла. По данным журнала OK!, неприкаянной принц Гарри отправился (или был выслан?) на заработки в Африку — там будут проходить съемки документального фильма для Netflix. А Меган с детьми осталась в Америке.

«Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган в Тинселтауне (одно из названий Голливуда). Ему нужно найти себя», — приводят СМИ слова инсайдер из окружения пары.

Ну а нам остается ждать новых сенсационных интервью от Меган, а, может, и голливудских фильмов с ней в главной роли, потому что она как раз сейчас на своем месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грязный Гарри: 10 шокирующих откровений из мемуаров блудного сына британской монархии

Журналисты нашли первую женщину принца Гарри (подробнее)