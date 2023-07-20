«Российское вооружение вгоняет ВСУ в депрессию»: на Западе сделали откровенное признание о провалах Киева

Российские мины подрывают боевой дух ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН

Трудно, тяжело и практически невозможно – такими словами Запад начал характеризовать широко разрекламированное украинское наступление, которое не оправдало ожиданий ни самого Запада, ни Киева. А тут еще и морально-психологическое состояние солдат ВСУ, как оказалось, оставляет желать лучшего. Даже солидное западное издание Financial Times разразилось целой статьей, озаглавленной, что "российские мины подрывают боевой дух ВСУ".

Примечательно, что это английские журналисты не сами пришли к такому умозаключению, а им рассказали сами ВСУ-ки.

- Мы можем наступать десятью бригадами, но это не сработает, потому что мины повсюду, мины через каждые полметра, - рассказал им, если верить их словам, командир 78-го полка украинского спецназа. И потому у украинских военных из-за постоянных неудач сильно упал боевой настрой.

Не прибавили настроения и западные инструкторы, которые в ответ на вопрос украинских танкистов, что делать при встрече с минными полями, посоветовали просто объехать их и наступать дальше. Поняв, что от западных инструкторов они не получат ни одного дельного совета, поскольку те просто не понимают масштаб устроенных русскими минных полей, и они не укладываются в их сознание, украинские танкисты только сплюнули на землю.

Вообще, в российском сегменте Сети давно гуляли шутки, что украинское наступление терпит крах по той причине, что русские почему-то обороняются, стреляют. Как оказалось, нет той шутки, которую на Украине не сделали бы явью. В морально-психологическую депрессию ВСУ вводят не только мины, но и русские танки, самолеты, ракеты, ствольная артиллерия, минометы, РСЗО. А уж как вводят их в эту депрессию русские снайперы, можно, наверное, рассказывать часами.

К тому же, на Западе оказались неприятно удивлены скоростью, с которой поставленная западная военная техника утилизируется на широких полях Незалежной. Киев долго жаловался, что западные танки и бронемашины, в ом числе, разрекламированные в США "убийцы танков" БМП M2 Bradley, поставляются слишком медленно. А теперь настала очередь Запада жаловаться, что они уничтожаются русскими противотанковыми средствами чересчур быстро. О таком взаимном недовольстве союзников сообщило уже американское издание Wall Street Journal.

Вообще, складывается впечатление, что Россия и ее армия уже сами по себе ввергают украинцев и западников в депрессию, самим фактом своего существования. Между тем, что касается личного состава ВСУ, то, по крайней мере, в этом случае, и западным журналистам, и самим украинцам следует понять простую вещь – источником их депрессивного состояния является их собственная украинская власть и командование, которые тупо направляют солдат на "мясные штурмы", предпочитая беречь иностранную технику, за которую надо отчитываться перед кредиторами. Оставляющих своих же раненых и убитых в полях лежать, пока их не растащат на куски стервятники и падальщики. Да и в целом, решившихся на конфликт с Россией вместо того, чтобы выполнять взятые на себя обязанности в рамках достигнутых договоренностей.

Это примерно, как нынешнее нытье, что Одесса переживает в последние две ночи самые ужасные события. Нет, неуважаемые, самые ужасные события за последние лет эдак 30 случились в Одессе 2 мая 2014-го, а происходящее сейчас – это последствия именно тех событий и реакции на них украинского общества.

И нечего грешить на мины и ракеты. Которые не закончатся, пока не кончатся "ублюдки и выродки".

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