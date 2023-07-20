Более 15 млн пользователей отправляют видеосообщения в VK Мессенджере

VK Мессенджер изучил портрет аудитории видеосообщений. За первое полугодие 2023 года их отправляли более 15 млн пользователей ВКонтакте. При этом наибольшей популярностью этот формат пользуется у молодых людей 14–24 лет.

Доли мужчин и женщин, отправляющих видеосообщения, примерно одинаковы — 45% и 53% соответственно. Однако женщины пользуются этим инструментом намного чаще, отправляя почти вдвое больше видеосообщений, чем мужчины.

Половина отправителей «кружочков» — молодые люди 18–24 лет. Ещё четверть (27%) приходится на подростков 14–17 лет. Каждый седьмой отправитель — пользователь 25–34 лет. Доля пользователей старше 35 лет составляет менее 10%.

Среди регионов России по количеству отправленных видеосообщений лидируют Москва, Санкт-Петербург и Челябинская область. Четвёртое и пятое места занимают Краснодарский край и Свердловская область.

C операционной системы iOS отправляется вдвое больше видеосообщений, чем с Android. Больше всего видеосообщений отправляют владельцы iPhone 11, на втором месте — iPhone XR. Третье место поделили iPhone 12 и iPhone 13.

Ранее в VK Мессенджере стала доступна функция расшифровки видеосообщений. Пользователи получили возможность бесплатно преобразовывать полученные и отправленные видеосообщения в текст.