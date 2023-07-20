Песков: в Кремле поприветствуют мужиков-ветеранов СВО в своих рядах

Пресс-секретарь Президент РФ Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

… - Дмитрий Сергеевич, вчера героем дня, кроме президента Владимира Путина, был, бесспорно, Илья Штокман, бывший вице-мэр Нижнего Новгорода, который ушёл на передовую в зону СВО. И дело не только в истории, которую он рассказал, которая нас всех поразила, и там интересные резюме были президента… А прозвучала и такая фраза, обращение Путина к Сергею Кириенко. Он сказал: учтите при формировании нового кадрового резерва. Значит ли это, что мы скоро увидим новую «президентскую сотню» кадровую, как это было где-то года два назад? И кто туда может войти?

Эти вопросы журналист «Комсомольской правды» поставил перед официальным представителем Кремля в четверг, 20 июля.

- Слушайте, сам по себе механизм, платформа «Россия – страна возможностей» и подплатформы, которые функционируют под зонтиком этой большой организации, - они как раз и являются основным источником формирования кадрового резерва, - сказал пресс-секретарь. - И трудоустройство многих выпускников этой платформы - и в муниципальных, и в районных органах власти, и федеральных органах власти - лучшим образом это демонстрирует.

- А не забоятся ли чиновники федеральных органов власти, - продолжил я тему, - когда к ним придут такие мужики - типа Ильи Штокмана?

- Ну, и в федеральных органах власти тоже мужиков хватает, вы не забывайте об этом! - заявил пресс-секретарь. - Поэтому никто ничего не забоится, все будут приветствовать своих.

- Чем больше мужиков во власти, - резюмировал я, - тем лучше.

- Конечно, - согласился официальный представитель Кремля.

- Спасибо огромное.