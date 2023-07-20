Комитет Госдумы одобрил повышение штрафа за неявку в военкомат по повестке

Госдума еще не приняла решения об ужесточении наказания за неявку в военкомат. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу оговоримся, чтобы никого не пугать: Госдума еще ничего конкретно не приняла. Есть законопроект, внесенный при прошлом созыве, об ужесточении наказания за неявку в военкомат. Два года назад этот документ прошел первое чтение. А сейчас комитет парламента по госстроительству одобрил текст для второго чтения (это обязательная процедура перед непосредственно голосованием).

Вот пока и все, но сами депутаты говорят о своевременности и полезности законопроекта. Поэтому есть ненулевая вероятность, что уже в осеннюю сессию документ примут. И вот, какие штрафы в нем прописаны:

* 40-50 тысяч рублей штрафа за неявку по повестке без уважительной причины. Это касается не только срочников, но и мобилизованных.

Кстати, напомним читателям, что если вызывают в военкомат не для зачисления в армию, а лишь для уточнения информации, то вместо себя можно отправить родственника или адвоката с доверенностью.

* 10-20 тысяч рублей штрафа за несообщение военкомату о свадьбе или разводе, получении образования, изменению работы, выезду за границу больше, чем на полгода. Сейчас за это наказания вообще нет.

Правда, сам же комитет в собственном заключении к законопроекту написал, что конкретно этот пункт будет «затруднительно применять».

Весной в Минобороны сообщили о создании Единого электронного реестра воинского учета. Через эту базу данных можно будет обновлять сведения о себе, не ходя лично в военкомат. Но пока этот реестр еще не работает.

* 15-25 тысяч рублей штрафа за «неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей». Другими словами, за отказ отдать государству свою машину в военное время или в период мобилизации.

* 15-25 тысяч рублей за уклонение от медосвидетельствования.

* 15-25 тысяч рублей за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.

Странный штраф, так как сейчас все активно переводят в цифру, то что-то «потерять» становится сложным. Тогда уж надо говорить об удалении своих данных из базы.

* До 50 тысяч рублей за «непредоставление сведений о подлежащих постановке на воинский учет, о принятии их на работу или в образовательные организации, об их увольнении или отчислении». Но это уже штраф для вузов или работодателей.