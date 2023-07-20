Дорога к морю через "Азовский коридор": как на самом деле выглядит путь в Крым по новым регионам России

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин на пути в Крым. Фото: Дмитрий СТЕШИН

УКРАИНА НЕ ВКЛАДЫВАЛАСЬ

В ночь теракта на Крымском мосту я как раз пытался выехать из Москвы на Донбасс. Точнее - стоял в бесконечной «пробке-тянучке» на трассе М4 «Дон». Россия ломилась на юг!

Хвосты очередей на придорожных АЗС выползали на дорогу и мешали проезду. Хвосты к туалетам начинались от заправочных постов. Встречные колонны возвращающихся с юга тоже стояли, бедолаги, но уже отдохнувшие и загорелые. Мы смотрели друг на друга в окна: бледные на темных. Получался символ Инь-Янь, только на колесиках.

Мне хватило смекалки забронировать номер в мотеле под Каменск-Шахтинском, и я проспал саму атаку на Крымский мост. Но и после нее орда курортников на трассе никуда не делась, продолжая двигаться на юг, как стая леммингов – выпивая по пути весь бензин и съедая даже толком не размороженные хот-доги. Остановить их было невозможно, но можно было перенаправить. И было куда.

Не сочтите за рекламу, но это было гениальное стратегическое решение – сразу же после окончания боев и освобождения Мариуполя, начать строить транспортный коридор Новоазовск-Чонгар. Строить – не оговорка, в бывших своих русскоязычных регионах Украина в инфраструктуру не вкладывалась вообще. Все 30 лет.

Прошлым летом, я видел, как под Мелитополем экскаваторы снимали подушку дорожного полотна на глубину до трех метров! Класть новый асфальт на ЭТО еще советское наследие просто не было смысла, проще было построить новое. И каждая моя поездка в Приазовье заканчивалась визитом в сервис – меняли ступичные подшипники и резинки стабилизаторов.

Уже осенью, в октябре 2022-го, после первой атаки на Крымский мост, я с удивлением понял, 450 километровая трасса отремонтирована процентов на 70-80! И это сразу же заметили дальнобои и передали по-своему «дорожному радио» всем своим.

По пути постоянно встречаются дальнобои. Фото: Дмитрий СТЕШИН

ПРАВИЛО №1: «ДЕРЖИСЬ ДАЛЬНОБОЕВ»

Для путешествий по России есть мудрое правило: «ешь там, где едят «дальнобойщики», заправляйся рядом с ними». А еще дальнобойщики умеют считать деньги и беречь время. Цифры такие: от КПП «Новоазовск» до Чонгара – 386 километров, измерял лично, по одометру своей машины. «Шоферские калькуляторы» в интернете показывают сходные цифры. «Краснодарское плечо» существенно длиннее, примерно на 150 км.

И есть один важный момент, в который нет смысла углубляться сейчас – преодоление Крымского моста или паромной переправы. Паромы, например, не работают после 21.00. Про очереди даже думать не хочется. Летом 2014 года я ждал своей очереди на паром 34 часа! И температура на улице была точно такая же. Выбор очевиден – «Азовский коридор».

Но есть важные детали.

ПОЖЕЛАНИЕ №2: «К ПОЛУНОЧИ ОБНЯТЬ ЖЕНУ»

Вторую инспекцию трассы я начал под Мелитополем, двигаясь в сторону Ростовской области по участку, который еще год назад считался самым проблемным – он просто ломал машины и рвал покрышки. Остановился под дорожным щитом – единственная тень, на сколько хватает глаз. Сзади сразу же паркуется корейский внедорожник, на номере 751 регион – Мурманская область! Мужик, бледный, как мурманские ночи, смотрит на мой питерский номер и шагает ко мне радостно улыбаясь.

- Земляяяк! На Чонгар правильно еду?

Оказывается, северянин не побоялся и заехал на Донбасс через новый пункт пропуска Весело-Вознесенка, про него еще толком не пронюхали сограждане и как радостно заметил один знакомый гуманитарщик – «время прохождения одна минута!». А вот дальше, у Михаила из Мурманска начались проблемы. Начал «шалить» навигатор, а связь в ДНР пока своя – «Феникс». Но «язык до Киева доведет» и в этой сентенции много смыслов.

Я подробно объяснил Михаилу, как вести себя на блокпостах. Посоветовал отведать фантастической самсы на границе Запорожской и Херсонской области. И главное, что я ему сказал – «держись дальнобоев». В Евпатории мурманчанина ждала семья и я попрощался с ним словами: «Желаю к полуночи обнять жену!».

Транспортный коридор Новоазовск-Чонгар был отстроен заново. Фото: Дмитрий СТЕШИН

УДИВЛЕНИЕ №3: БЕНЗИН — НОРМ. АСФАЛЬТ - ОТЛИЧНЫЙ

Под Бердянском останавливаюсь возле машины с плакатом «Пирожки». Андрей, профессиональный повар, работал в Бердянске в ресторане, но он закрылся год назад. Стряпает для трассы и на жизнь не жалуется. Один пирожок – сто рублей. И он того стоит. Это не привычный дорожный корм, где в тесто набито дрожжей для пышности продукта и экономии муки, а сам пирожок жарится на отработанном машинном масле и после второго укуса вызывает некроз желудка. Нет. Пирожок был совершенно ресторанный, печеный и любовно присыпанный мукой. Повар говорит, что сразу же, как случилась беда с мостом, «курортник пошел потоком»:

- И все больше москвичи! Судя по номерам.

Я замечаю, что в Москве ценят время, как нигде, и тут подъезжает паренек на «Газели» с Ростовским номером. Артем охотно рассказывает и показывает руками:

- Трасса в идеале! Что туда, что сюда, до самого Чонгара. Я с октября по ней езжу, через день.

- Как там за Мелитополем с заправками?

- Парочка есть, работают круглосуточно. Бензин, конечно, не «лукойловский», но машина едет. Ценник как везде в России, плюс-минус рубль. Но вообще этот коридор спокойно на одном баке проходится, не вижу проблемы. Очередь в Чонгаре? Нет очереди, спокойно проехал.

Мы прощаемся, я обгоняют Артема и притапливаю до 140 км/час. Думаю, что может быть на этой трассе и нет мотелей и закусочных (факт!), но зато нет и камер. Хотя, моему навигатору это не нравится, он пищит тревожно: почему-то при Украине ограничения по скорости здесь были просто драконовские – 50-60 км/час.

ПРИМЕТА №4: ЛУНКИ НА ДОРОГЕ - ЭХО БОЕВ

Постоянно встречаются группы дальнобоев. Много зерновозов – в полях работают комбайны. Но водители грузовиков, люди с пониманием и оставляют место для обгоняющих легковушек. Поток плотный, но курортников все меньше – побоялись ехать в ночь, как мне объяснили. Хотя, следов боевых действий на трассе нет. Лишь под Мангушем валяется в кювете какая-то часть украинской системы ПВО – ее уже ободрали, как липку, сняв весь цветмет. И в тех же краях, дорожники зачем-то оставили на полотне 12 лунок, выдолбленных в асфальте. Сколько раз я попадал в них колесами, а только сейчас понял, что когда-то в них стояли всушные противотанковые мины. Такое вот «эхо боев». Единственное.

ПРИКАЗ №5: КУРОРТНИКОВ ПРОПУСКАТЬ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО

Как мне рассказывали сограждане, единственное, что их пугает в «приазовском коридоре», это блокпосты. В сознании людей, сформированном не без помощи вражеской пропаганды, которой эта дорога, как кость в горле, «злые дэнээры на блоках всех раздевают до трусов, машины грабят или отнимают, а несогласных с этим расстреливают». По формулировкам узнаю руку штатных украинских пропагандистов. В реальности, половину блоков с трассы сейчас сняли и кое-где даже плиты вывезли. На границе Запорожской области с ДНР одинокий боец изящно и быстро крутил полосатой палочкой, только завидев номера из «глубинной России». Меня тоже записали в курортники. Я проехал за блок сто метров, чтобы не нервировать бойца, запарковался и вернулся обратно. Разговор с воином был короткий:

- До нас довели несколько раз: легковушки с курортниками пропускать беспрепятственно.

Последнее слово боец произнес с нажимом и по слогам. И добавил военной скороговоркой: «так же оказывать помощь советом и действием».

НАПУТСТВИЕ №6: НЕ ВЕРЬ НАВИГАТОРУ, ВЕРЬ МЧС

А вот Мариуполе начались проблемы – как и 10 месяцев назад, навигатор упорно вел меня к взорванному мосту у «Азовстали». Я не сдавался и игнорировал, следуя указателям «Донецк-Новоазовск». Последний отрезок шикарной трассы и возле КПП я съезжаю на укатанную гравийную площадку, где развернут полевой пост МЧС. Стоят десяток дальнобоев со спящими водителями. Беседую с молодым врачом-спасателем Дмитрием. Он первый день здесь, пункт только что развернули. Нас нещадно грызут местные комары – пишу эти строки и опять чешется спина. По словам Дмитрия, большинство обращений по поводу давления. Жара! На прощание врач говорит:

- Каши хотите? Мы всех можем покормить!

Благодарю, говорю, что сытый не дотяну до Донецка, усну по дороге.

НАБЛЮДЕНИЕ №7: ЛУЧШЕ ЧЕМ ОЧЕРЕДЬ НА ПАРОМ

Последняя точка – КПП «Новоазовск». Осенью там был адский ад, а теперь потоки развели. Фуры идут по своему коридору, легковушки проскакивают без задержки в обе стороны. Подключаюсь к российскому сотовому оператору: звоню начальству и докладываю, потом – близким. К машине подходит немолодая женщина, спрашивает:

- Вы из Крыма едете? Как там дорога? На М4 просто невыносимо, еще этот паром, а у меня в машине две внучки. Решила срезать, но беспокоюсь…

Я выключаю телефон и говорю женщине:

- Сейчас я вам все объясню…

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ

Путешествующим по «Азовскому коридору»

1. Хорошо заправьтесь в Ростове или в Крыму, тогда коридор проходится на одном баке.

2. Загрузите офлайн карты ДНР, Запорожской и Херсонской области.

3. На посту ГИБДД в Самбеке (мимо не проедете) есть табло, показывающее в реальном времени очереди на КПП. Есть и интернет-сервисы.

4. Не сворачивайте с трассы в сторону, противоположную Азовскому морю! Но если свернете, ничего страшного, на первом же блоке вам подскажут правильную дорогу.

5. После 8 часов вечера, вся торговля в городках и селах сворачивается. Лучшее место для покупки воды, еды, лекарств, бензина и т.д. – Мелитополь.

6. На трассе работают десятки шиномонтажек, но с автосервисами все сложно.

7. Держите документы под рукой.

8. Двигайтесь аккуратно, думайте и за себя и «за того дурака», страховки в регионе пока не работают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для водителей препятствий нет: Обстановка на дорогах Запорожской области в сторону Крыма по состоянию на 17 июля 2023 года

Рассказываем последние новости о ситуации на дорогах в Запорожской области в сторону Крыма по состоянию на 17 июля (подробнее)

Пропускают колоннами в сопровождении ДПС: как работает Крымский мост спустя сутки после теракта

Пробок на подъездах в Крымскому мосту на утро 18 июля не наблюдается (подробнее)