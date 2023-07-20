В приложении Яндекс Go теперь показывают прогноз цены на весь день

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В Яндекс Go появился график, не котором можно увидеть, как обычно меняется цена поездки в течение дня. Эта информация поможет принять решение: вызывать машину сейчас или дождаться, когда пройдет час пик, дабы снизился спрос и как следствие цена.

Чтобы составить график, внутренний алгоритм анализирует данные нескольких показателей. Количество свободных машин рядом с точкой посадки пользователя и цену поездки по аналогичному маршруту за прошлые четыре недели. Такой период достаточен, чтобы собрать данные для оценки.

Ранее Яндекс Go запустил другие технологии, которые позволяют экономить на поездках вне зависимости от текущего спроса. Например, алгоритм может предложить пользователю скорректировать точку посадки и высадки — самостоятельно пройтись до места. Это оправдано, когда в виду особенностей дорожного движения, автомобиль потратит больше времени на небольшой участок пути, нежели пешеход. Другая опция для экономии — возможность разделить поездку с попутчиком, выбрав опцию «Вместе».