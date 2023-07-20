Мария Захарова: Генри Киссинджер превращается в радиоточку с чужим мнением

Киссинджер является знатоком тонкостей взаимодействия в треугольнике Москва-Вашингтон-Пекин Фото: REUTERS

На встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что «ни США, ни Китай не могут себе позволить быть друг другу противниками». При этом Вашингтон себе позволяет быть противником Москвы. Неужели геополитический треугольник Россия-Китай-США перестал существовать для Киссинджера? На брифинге в министерстве иностранных дел России корреспондент «Комсомольской правды» задал этот вопрос официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой.

- Киссинджер не просто считается, я уверена, он является знатоком тонкостей взаимодействия в треугольнике Москва-Вашингтон-Пекин. Об этом, в частности, свидетельствует его книга «Годы в Белом доме». Она была опубликована еще в 1979 году. В этой книге можно найти следующее понимание, которого он, видимо, сам же придерживался. Прямая цитата: «Наши отношения с вероятными противниками должны были лучше, чем у них между собой», - заметила она. – Вот вам и ответ. Хотите называйте коварством. Хотите называйте демократией по-американски.

По ее мнению, в последнее время Киссинджер изменяет своим же собственным предложениям и мыслям. «Он выступает в качестве не взвешенного дипломата и признанного интеллектуала, а, как мы понимаем, лишь ретранслирует позиции нынешнего вашингтонского истеблишмента. Эти силы продолжают упорствовать, заявляя о том, что никакого мирного плана для нашего региона у них нет. Что они за какие-то там стратегические удары, за нанесение стратегического поражения России», - подчеркнула Захарова.

И добавила: «Если и дальше мы будем видеть трансформацию американского дипломата с богатейшим жизненным и профессиональным опытом в такую вот радиоточку, где вещает не он сам, а делают это за него, просто подкидывая ему соответствующие мысли, то это будет конечно очень жалко».

- Китайские руководители прекрасно понимают, что и как сегодня происходит в мировой политике. У них нет никаких иллюзий. Они очень реалистичны. У нас нет никаких сомнений, что национальным интересам КНР отвечает тесное сотрудничество с Россией. Альтернативы я, честно говоря, не вижу… Желание поссорить Москву и Пекин настолько очевидно, что можно сказать в Вашингтоне его и не скрывают, - резюмировала официальный представитель МИД РФ.