Новый метод экономии: как выгодно ездить на такси, прогнозируя изменения цены

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Он отображает уровень спроса на поездки в текущий момент времени, а также покажет, как обычно меняется спрос в течение дня — на основе данных статистики. Инструмент даст пользователям возможность планировать поездки на такси.

В приложение добавили график, взглянув на который можно решить: вызывать такси сейчас или подождать, пока пройдет час пик. По прошествии времени стоимость поездки может снизиться, поскольку изменится ситуация на дорогах и текущий спрос, которые влияют на цену.

При построении графика алгоритм учитывает два важных показателя. Первый — количество свободных машин поблизости от пользователя. Второй — стоимость поездки по этому маршруту за прошлые четыре недели. За этот период набирается достаточно данных для оценки. Скорее всего, будут похожи погодные и дорожные условия. Когда цена поездки выше или ниже обычной, приложение это отметит и укажет, какие факторы на это повлияли.

В Яндекс Go уже есть технологии, которые позволяют сэкономить при поездках на такси. Приложение может предложить пользователю пройтись до другой точки посадки или выйти чуть раньше места назначения. В этом случае, как правило, путь на авто занимает больше времени, чем у пешехода и пассажиру предлагают сэкономить. Другая опция — возможность разделить поездку с попутчиком, выбрав опцию «Вместе».