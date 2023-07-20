Мария Захарова хлестко высказалась о цинизме западных кураторов ВСУ: "Они приносят в жертву чужой народ"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова начала свой брифинг с очень важного анонса.

Она пригласила все СМИ в пятницу в высотку на Смоленской площади, чтобы в очном формате узнать у заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина все детали выхода России из «зерновой сделки».

- Мы получили большое количество вопросов от журналистов по так называемой Черноморской инициативе и решению России о приостановке своего участия, да даже лучше сказать остановке своего участия в ней… Интерес не ослабевает. Много дополнительных нюансов от политических до технических. В этой связи 21 июля в МИД состоится брифинг…будет предоставлена возможность всем желающим посмотреть этот брифинг онлайн… думаю, что после этого мероприятия вопрос точно станет намного меньше. На какое-то количество вопросов я смогу тоже сегодня ответить, - отметила Захарова.

Приводим самые интересные цитаты с сегодняшнего брифинга официального представителя МИД РФ.

О том, почему американским и британским генералам легко воевать

- 18 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес признался, что Украина для Запада - «боевая лаборатория 21-го века». Очевидно, в Лондоне воспринимают граждан этой страны, как подопытных то ли мышей, то ли кроликов. Видимо, также к ним и относятся. Как с расходному материалу, требуя более решительных действий на поле боя… Американским, британским генералам им же легко сейчас воевать. Они приносят в жертву чужой народ. Судьба Украины в целом им глубоко безразлична. На уме одно – стратегическое, как они твердят, поражение России.

О планах Киева по превращению Крыма в фабрику по производству наркотиков

- В Киеве никак не могут расстаться с несбыточной надеждой вернуть Крым в состав Украины. Продолжают якобы строить планы по его дальнейшему развитию. Для повышения экономической привлекательности полуострова киевским режимом предлагается выращивать там средства, который затем будут превращаться в наркотические. И делать это в таких масштабах, чтобы поставить на промышленный поток для экспорта в другие страны. Нормально?

Но мы ведь видели своими глазами состояние Крыма четырнадцатого года. Что же тогда киевские властелины не считали необходимым извлекать выгоду из того, что является естеством Крыма – из его природы, географии, климата? Почему не делалось ничего?.. Потому что это и был ползучий геноцид – хоть как-нибудь, хоть что-нибудь сделать для того, чтобы остановить развитие тех территорий, где проживает русскоязычное население… Делалось все, чтобы эта территория страдала.

За что по наводке Киева под раздачу попали граждане США?

- Согласно июльскому докладу нижней палаты Конгресса США, ФБР по наводке киевского режима заставляло IT-корпорации Google и Meta* блокировать аккаунты пользователей, якобы уличенных в пророссийской пропаганде. Примечательно, что под раздачу попали и граждане США. Вы будете, наверное, смеяться, но жертвой вот этого доносительства стала и русскоязычная страница Госдепа США. Как говорится, главное в расследование не выйти на самих себя. У США это получается регулярно.

О прямой ответственности Запада за преступления Киева

- В преддверии саммита НАТО я давала интервью одну зарубежному СМИ, и они все допытывались, а являются ли страны НАТО участниками конфликта на Украине? Как Россия это квалифицирует? А как еще это можно квалифицировать? Деньги, вооружение, инструкторы, разведанные, политическая поддержка не просто предоставляются, а планируются на годы вперед… О чем тут говорить? Просто прямое участие во всей преступной деятельности киевского режима и прямая ответственность западных стран.

*Запрещенная в России экстремистская организация