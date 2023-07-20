Новые удары возмездия по Украине: войска России продолжили зачистку мест хранения морских дронов

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Минобороны России заявило о продолжении серии ночных ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска Одесской области.

Били ночью, чтобы не пострадали сотрудники предприятий.

«Кроме того, в районе города Николаев уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ. Все цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - сделал заявление на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Очевидно, что у военной разведки есть точная информация сколько таких морских дронов было доставлено в порт Одессы, сколько было собрано и где хранятся комплектующие для остальных.

Генерал-лейтенант также сообщил о потерях в военных формированиях киевского режима за минувшие сутки: на Донецком направлении в 16 атаках полегло 210 украинских военнослужащих, на Купянском до 110, на Краснолиманском до 60, на Южно-Донецком до 170, на Херсонском до 45.

Кроме 595 наемников киевского режима наши воины ликвидировали четыре диверсионные группы ВСУ, американскую артиллерийскую систему М777, два склада боеприпасов 81-й аэромобильной и 110-й механизированной бригад ВСУ, шесть танков, десятки бронемашин, гаубиц, самоходок и автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки разбит узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ, пункт управления 63-й механизированной бригады ВСУ, также в течение суток нанесено поражение 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 103 районах.

Конашенков поблагодарил за боевую работу подразделения противовоздушной обороны, что за сутки сбили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 32 беспилотника ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

456 - самолетов.

243 - вертолета.

5140 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10776 - танков и других боевых бронированных машин.

1139 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5537 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11767 - единиц специальной военной автомобильной техники.