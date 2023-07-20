Туристические места Алтайского края станут доступнее

Ремонт дороги Курья-Колывань-Бугрышиха в Курьинском районе. Фото: mintrans.alregn.ru

Дорога на озеро Белое

Шоссе Курья-Колывань-Бугрышиха в Курьинском районе ведет на озеро Белое и на гору Синюху. Она считается самой высокой точкой Колыванского хребта северо-западной части Алтайских гор. На этом объекте уже полностью выполнена срезка старого асфальтобетона и уложен выравнивающий слой асфальтобетонной смеси. В настоящее время здесь выполняются работы по уширению земляного полотна и устройству основного асфальтобетонного покрытия. Общее выполнение работ достигло 65 %.

На пути к водопаду Аврора и Спартак

По трассе Алейск-Чарышское в Усть-Калманском и Чарышском районах туристам можно добраться к природным достопримечательностям Чарышского района - водопаду Аврора и Спартак, к горе Колокольня и другим природным красотам Алтайского края. На трех участках этой магистрали подрядчики выполнили срезку существующего асфальтобетонного покрытия. Уже проведена укладка основания дороги. Сейчас осуществляется укладка выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонной смеси. По завершении этого этапа дорожники обустроят обочины и проведут мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – установят знаки и нанесут разметку. На трассе Алейск-Чарышское ремонт ведется с опережением графика производства работ.

Термальные источники, минеральная вода и целебный воздух станут еще ближе

Трасса Бийск-Белокуриха в Смоленском районе ведет к городу-курорту федерального значения Белокурихе. Здесь работы выполнены на 95%. Уже демонтировано старое барьерное ограждение и установлено современное металлическое, а вместо изношенного асфальтобетонное покрытия, которое предварительно срезали, уложено новое. Обочины обустроены с использованием асфальтогранулята. Также сделаны примыкания и съезды на второстепенные дороги. Осталось только нанести термопластиком дорожную разметку.

Для путешественников к соленому озеру

На дороге Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби в Баевском районе, по которой туристы едут к знаменитому соленому озеру в селе Завьялово, общая готовность объекта составляет 70%. На этом отрезке проведено фрезерование и устройство основания трассы. Выполнены работы по укладке нижнего слоя.

Магистраль от Змеиногорска до границы Новосибирской области

На дороге Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области в Славгородском районе на 100% выполнена срезка старого покрытия, сейчас выполняется устройство основания ресайклером.

ВАЖНО

Приводим в порядок по 800 километров дорог в год

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем телеграм-канале рассказал о ремонте путепровода через железнодорожные пути на улице Зеленой в городе Заринске и прокомментировал масштабы дорожного строительства в регионе.

«На этот проект заложено 67 миллионов рублей, работы должны завершиться к концу октября. На путепроводе перенесут все сети и организуют современную систему освещения. Работы позволят серьезно облегчить ситуацию с пробками. Кроме того, мы получим современный путепровод, о состоянии которого, надеюсь, не придется беспокоиться еще долгие годы», – отметил глава региона.

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Виктор Томенко пояснил, что для реализации проекта были использованы средства инфраструктурного бюджетного кредита.

«Удобный механизм, который мы используем, чтобы приводить в порядок дороги по всему краю. Приводим в порядок по 800 километров в год. Общий объем таких кредитов, выделенных нашему краю на 2022-2024 годы — 12,3 миллиарда рублей», – добавил губернатор.

Помимо путепровода в Заринске правительство края занимается еще несколькими крупными проектами, связанными с путепроводами. В Бийске это Коммунальный мост, а в Барнауле — объездная дорога с транспортной развязкой на пересечении со Змеиногорским и Южным трактами, а также реконструкция моста по проспекту Ленина через железнодорожные пути.