Цены там все знают: почему в судах не поддержали мужчину, купившего одежду в ЦУМ в 846 раз дешевле

В ЦУМ уверены: покупатель знал, что это - технический сбой Фото: Иван МАКЕЕВ

2787 рублей – за 19 вещей от Hugo и прочих популярных брендов. На удивительный аттракцион щедрости интернет-магазина столичного ЦУМа наткнулся в интернете житель Волгограда Станислав Анохин. Просто открыл мобильное приложение и не поверил глазам. Полный гардероб, по цене от 19 до 129 рубля. А что? Цена указана черным по белому.

Было это два года назад.

- Я уже и не помню даже, что тогда заказал, - рассказывает Станислав. - Это были обычные мужские вещи – какие-то футболки, рубашки, ботинки. Из брендов точно был Hugo, что-то не самого высокого ценового сегмента. Там не было чего-то люксового - ни Gucci, ни Dior, ни Louis Vuitton.

Станислав уверяет: воспринял все как акцию, скидки бывают везде, ничего удивительного! Вскоре на телефон и почту пришло подтверждение заказа, с карты списали 2787 рублей. Но… выгулять обновки не удалось. Следом прилетело уведомление о невозможности доставки.

Причина – на сайте был сбой. Реальная цена - в 846 раз выше. Умножаем – 2 357 802 рубля. Доплачивайте, или откажитесь от покупки. Тогда ваши две тысячи семьсот вернем.

Ситуация не то, чтобы редкая. Часто подобным грешат маркетплейсы, меняющие цены чуть ли не в процессе доставки. Покупатель машет рукой – лишь бы денег вернули.

Но Станислав уперся. Совпало: по профессии адвокат, нанимать юриста не нужно, случай, как говорят, интересный. И отправился в суд. ЦУМ предъявил встречный иск с требованием признать договор купли-продажи недействительным. Процесс затянулся на два года. Суды на региональном уровне решили, что прав продавец. А Верховный в итоге поддержал покупателя:

- Фиксация цены происходит в процессе заключения договора между покупателем и интернет-магазином, который определяется моментом оформления заказа с присвоением ему номера <…>. Изменить цену, объявленную в момент оформления заказа, продавец в одностороннем порядке не вправе, - говорится в определении ВС РФ.

Дело возвращено на пересмотр, заседание пройдет 10 августа в районном суде Волгограда.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Дмитрий Лесняк, адвокат, эксперт общества защиты прав потребителей (Москва):

- До финала еще далеко. Обратите внимание: Верховный суд указал нижестоящим на то, что решение принималось на основе допущения. А именно: почему районный суд изначально встал на сторону продавца? Там посчитали общеизвестным фактом, что вещи из ЦУМа не могут стоить так дешево. И фактически признали, что покупатель, приобретая одежду по такой цене, знал - что-то не так. Но это же не факт! Соответственно, теперь дело будут пересматривать, уже не опираясь на данную якобы «аксиому», продавец должен доказать технический сбой, что он возник не по их вине, показать, что было проведено расследование, был чей-то злой умысел и так далее. Интрига сохраняется и это будет интересно, кто победит.

Этих товаров уже нет в наличии

На сайте ЦУМа подобных вещей в продаже уже нет, так что покупку волгоградцу уже не пришлют. Однако, рассчитывать покупатель может на компенсацию, в том числе морального вреда, выплату неустойки.