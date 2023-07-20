МВД России заявило о раскрываемости более 90% тяжких преступлений

Шансов у преступников избежать наказания становится все меньше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 20 лет назад сотрудники полиции вынуждены были объявлять значительную часть преступлений «висяками». И это развязывало руки преступному миру, который начинал все больше чувствовать свою безнаказанность. Громкие убийства, грабежи и изнасилования не сходили с передовиц газет.

Сегодня, под данным МВД России в стране раскрывается уже более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Повысилась раскрываемость грабежей, краж, ряда других составов. Выходит, что шансов у преступников избежать наказания становится все меньше и меньше.

Но стало это возможным только благодаря «планомерному повышение общего уровня защищенности граждан России на протяжении последних 10 лет».

«За эти годы массив регистрируемой преступности в Российской Федерации снизился на 10,9%, посягательств против личности – более чем на треть. Убийств и покушений на убийство стало меньше на 38,3%. В два раза меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», - перечислила основные маркеры официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также отметила, что раскрываемость убийств и покушений на убийство в этом году достигла в стране исторического максимума и составила 99%.

В МВД России также подчеркнули, что пока сохраняет актуальность противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Вот их стало больше на 27,9%. Выявление наркоманов (дел с распространителями отравы стало больше на 19,2 %, изъято за этот год 12,5 тонны наркотиков) также требует найма сотрудников, которые знают, как искать концы в темных углах интернета.

«В центре внимания – вопросы комплектования профильных подразделений высококвалифицированными сотрудниками, обладающими глубокими техническими знаниями», - подчеркнула Волк.

При все этом, сотрудники полиции находятся в постоянной ротации: уезжают в командировки и возвращаются из зоны специальной военной операции. Многие с семьями переезжают жить и работать в новые регионы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В январе-июне 2023 года стало меньше на:

2% - всех преступлений.

42,5% - ущерба от преступлений.

7,1% - числа преступных деяний против личности.

2,1% - числа убийств и покушений на убийство.

5,2% - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

9,6% - изнасилований и покушений на изнасилование.

11,7% - разбоев.

22% - грабежей.

17,6% - краж.

25,2% - автомобильных краж.

28,5%. - квартирных.

8,8% - угонов автотранспорта.

4,3% - преступлений с применением оружия.

8,3% - нападений в общественных местах.

7,7%- совершенных несовершеннолетними.

8,6% - криминальных посягательств против несовершеннолетних.

21,6%- ДТП с пьяными водителями.