Выдворенная из России Наргиз Закирова, которой запретили и въезд на Украину, благодарит Москву за опыт и заработки

Наргиз Закирова* рассказала о своем отношении к России. Фото: Кадр видео

Певицу Наргиз Закирову, которой на 50 лет запретили въезд в Россию (хотя менеджмент артистки пытался это малодушно и неумело скрыть), публика помнит благодаря шоу «Голос». Именно туда татуированная и бритая возрастная певица ворвалась, выбив дверь ногой и ошарашив публику мощнейшей энергетикой. Именно проект Первого канала вывел Закирову из забвения и затянувшейся депрессии на фоне нереализованности. Некогда подававшая надежды певица (блеснула на «Юрмале-86», с 14 лет давала концерты), дядя которой исполнял бессмертный советский шлягер про Учкудук и три колодца, прозябала в США, куда уехала в 1995 году, пела в ресторанах и работала, где придется.

Фото: Первый канал

Именно «Голос» вернул артистку к жизни. В России она обрела и слушателя, и новые песни, и солиднейшие гонорары, и популярность. В 2013 году, когда Закирову пригласили в шоу «Голос», мы первыми взяли интервью у артистки. И Наргиз буквально изливала душу, выговариваясь за время, проведенное в безвестности и безденежье.

Да, именно в России она обрела творческое перерождение, получила всенародную любовь после финала шоу «Голос» и начала сотрудничество с талантливым композитором и продюсером Максимом Фадеевым (написал ей ряд песен, которые артистка до сих пор исполняет, не имея на это законных прав — Авт.), которого теперь поливает последними словами и винит во всех грехах — даже разводе со вторым мужем, итальянцем Филипом Бальзано.

— Фил меня до сих пор упрекает в том, что я связалась с российским шоу-бизнесом и Максом Фадеевым, — огорошила интервьюершу Наргиз. — Он считает, что Фадеев во всем виноват. Потому что он, по мнению Фила, сделал все, чтоб я была с Максимом (в музыкальном плане) и из-за него наш брак распался. Он считает, что у нас все было бы хорошо, если б я не связалась с Фадеевым (при этом сам Бальзано выражал композитору и наставнику «Голосу» респект и сам пел в шоу — Авт.).

Фото: Первый канал

Прошло время — и разбогатевшая, вернувшая себе славу Закирова, как в сказке Пушкина, перестала хотеть быть столбовою дворянкой. Она почувствовала себя владычицей морскою. И отреклась от России, отличилась рядом русофобских высказываний и продюсера Максима Фадеева, долгое время писавшего ей хитовые песни. Собственно, поэтому пребывание в России артистки и признали нежелательным.

Теперь Наргиз вернулась в родной Узбекистан. Работает там. И в свежем интервью, несмотря на все попытки либеральной пропагандистки Катерины Гордеевой* выжать из певицы максимально неприятные слова и воспоминания о жизни и работе в России, Наргиз все же довольно тепло отозвалась о Москве, в которой долгое время работала и зарабатывала миллионы рублей. Что немудрено. Артистка и мечтать о таком не могла в родном Узбекистане или тем более США, где приходилось петь в ресторанах.

— Годы, прожитые в Москве, не были напрасными, — признала Закирова. — Москва — это событие в моей жизни! После проекта «Голос» началась настоящая гастрольная деятельность. И карьера. Я набралась опыта.

Фото: Первый канал

Закирова честно призналась, что "пыталась стать в России своей, но у нее этого не вышло" (что довольно странно: публика в нашей стране постоянно заполняла концерты артистки, пока у нее не начались проблемы с алкоголем — Авт.). И поэтому вынужденно пришлось вернуться в Ташкент, ехать в который вокалистка никак не хотела.

— Но я в России так и не прижилась, хотя очень пыталась, — сказала Наргиз. — Не смогла. Мой дом там, где мне уютно, хорошо и тепло. Я родилась в Узбекистане, здесь невероятная энергетика. Никогда не думала, что вернусь сюда.

Как и велит новая повестка, Закирова расшаркивается перед Украиной и даже готовит выпустить новую песню на мове (довольно пошлый и примитивный тренд), при этом въезд в эту страну певице тоже закрыт. После выступлений в Крыму. Концерты Одессе и других городах были сорваны.

При этом всем ничего не мешало Наргиз в 2017 году петь на ММКФ песню пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой «Верните память», написанную в память о погибших в Донбассе невинных людях, и называть сотрудницу внешнеполитического ведомства «Машей» в знак товарищества.

*признана Минюстом РФ иноагентом