Сериалы помогают нашему мозгу: ученые сделали неожиданное открытие

Данные исследования показали: именно просмотр фильмов позволяет мозгу максимально отключаться и перестать работать над решением повседневных задач. Фото: Shutterstock

Всегда считалось, что отдохнуть мозгу помогает смена поля деятельности, причем кардинально грузил мозги - нагрузи тело. То есть поработал 3 часа, встал, пробежался по лестнице. Дал нагрузку мышцам и мозг переключился со скучных расчетов на управление телом.

Но группа ученых из разных стран представили интересные данные в одном из исследований: сериалы и фильмы тоже неплохо переключают мозги! (да-да, а то мы, посмотрев «Игру престолов» или «Матрицу» не догадались…)

- Большинство, если не все, согласятся с тем, что субъективный опыт просмотра фильмов, максимально реалистичных, воспроизводящих нашу жизнь, или сцен из жизни дикой природы, могут как мотивировать, так и воздействовать успокоительно, - говорит один из авторов исследования Мортен Крингельбах из Оксфорда. - И мысли, которые возникают во время и после просмотра далеки от тех, что обычно блуждают в наших головах во время работы, решении когнитивных задач или при выполнении повседневных дел. Собственно, и наше поведение во время просмотра фильмов очень сильно отличается от обычного: мы более расслаблены и спокойны. По нашим наблюдениям, во время просмотра фильмов человек склонен меньше просчитывать какие-то ходы, как если бы он это делал в реальной жизни.

Если не вдаваться в серьезные научные подробности, исследователи проверили, как лучше «расслабляется» мозг – во время обычного отдыха (в том числе спорта), при решении задач или при просмотре фильмов-сериалов. И их сравнительные данные показали: именно просмотр фильмов позволяет мозгу максимально отключаться и перестать работать над решением повседневных задач. Казалось бы – когда мы смотрим фильм, мы переживаем, тоже пытаемся просчитать ходы, как в реальной, но нет! Но мозг в этот момент работает совсем по-другому, задействованы другие области. А значит, просмотре сериалов можно считать полноценным отдыхом.

Вот как в своем тг-канале прокомментировал это исследование д.б.н., профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин: «Когда мы лежим и ничего толком не делаем, то в состоянии такого «зависания» мозг способен додумываться до весьма неприятных вещей, он избыточно тревожится о будущем, становится менее счастливым.

А когда наше внимание сосредоточено на экране, в кору больших полушарий идут мощные, разнообразные потоки зрительных и слуховых сигналов. Многие из них активируют сети зеркальных нейронов, возникают эмоции сопереживания персонажам. И это реально тормозит внутренний мыслительный процесс, способствует блокаде негативных прогнозов. Вот о каком отдыхе идет речь в исследовании.

К тому же хороший фильм создает поток новизны, тренирует эмоциональный интеллект, формирует атмосферу игры и театральности, которая тоже очень нравится нашему мозгу.

Но надо отметить, что современная нейрофизиология, затрагивая проблему восстановления ресурсов, подчеркивает, прежде всего, значимость переключения типов деятельности. И если вы целый день просидели за компьютером, просмотр фильма все же не лучший выбор. Оптимально будет активировать двигательную сферу, заработать дофамин в спортзале или на прогулке. А если рядом приятная компания - получите дополнительный окситоцин, что тоже пойдет на пользу нервной и иммунной системам».

Так же считает и Елена Катунина, руководитель отдела нейродегенеративных заболеваний ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России. На вопрос корреспондента «КП» как лучше всего отдыхать мозгу, она ответила, что главное - это в целом здоровый образ жизни. То есть достаточный сон, полноценная еда, обязательная физическая нагрузка. А отдыхать мозгу позволяют различные когнитивные занятия - головоломки, игры с родственниками и детьми, прогулки. То есть не просто смена рода деятельности, но активная смена, которая сочетает и умственную, и физическую нагрузку.