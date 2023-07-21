Анекдоты: Он был настолько редкой тварью, что на ковчег пришел один

- Какой язык дополнительно изучают в институте будущие тюремные врачи?

- Блатынь.

* * *

Рассказывает как-то олигарх сыну сказку на ночь:

- ...И уехал так Колобок от бабы и от деда на своем новеньком «мерсике»...

- Пап, так у Колобка рук и ног не было! Чем он управлял?

- Да хрен его знает. Ну, допустим, банком.

* * *

Если у вас на руке часы за миллион долларов, то поверьте, что вашей девушке-филологу совершенно все равно - одеты они на вас или надеты.

* * *

- Дорогие Елена и Александр! Примите этот конверт в качестве свадебного подарка!

- О! Какой тяжеленький!

- Конечно! Там же утюг.

* * *

- А почему, когда вы улыбаетесь, у вас один глаз веселый, а второй - грустный?

- Веселый - это искусственный...

* * *

Обворована квартира депутата Государственной Думы. По словам депутата, у него ничего не пропало. А вот у его безработной жены было украдено 2 миллиона долларов.

* * *

- Интересно, куда я попаду, если буду соблюдать все заповеди?

- В заповедник...

* * *

Единственный способ поддерживать здоровье - это есть то, что вы не любите, пить то, что вам не нравится, и делать то, что вы не хотите.

* * *

Парижская семья с сыном-подростком вернулась с экскурсии по Лувру.

Мама:

- Ну и что тебе больше всего понравилось?

- Смайлик.

- Какой еще смайлик?!

- «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.

* * *

- Да-а-а, хорошо вчера погуляли! Теперь хочется начать новую жизнь... в новом городе... под новым именем…

* * *

Дальнобойщик Виталик умеет писать всего три слова: «пустой», «груженый» и «Виталик».

* * *

Увидел рецепт: «Возьмите 200 грамм коньяка...»

Дочитывать не стал - зачем портить такое хорошее блюдо.

* * *

- Доктор, почему у вас такое дорогое лечение?

- Потому, что ваша жизнь бесценна.

* * *

Плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью!

* * *

- Доктор, а что такое традиционный наркоз?

- А вот это, больной, вам знать не положено - допивайте свою водку, вот вам еще кружка пива и лезьте на операционный стол...

* * *

Мальчик Сережа, благодаря тому, что батя пьет «Балтику», раньше всех в группе научился считать от нуля до девяти.

* * *

Мюллер встретил Шелленберга:

- Знаешь, что Штирлиц орден Ленина получил?

- Да.

- Арестуй его!

- Зачем? Он же проставился…

* * *

Когда я выхожу из дома, меня вечно преследует ощущение, будто я что-то забыл, например, уравнения Максвелла в интегральной форме.