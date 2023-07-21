Анекдоты: Он был настолько редкой тварью, что на ковчег пришел один

- Какой язык дополнительно изучают в институте будущие тюремные врачи?
- Блатынь.
* * *
Рассказывает как-то олигарх сыну сказку на ночь:
- ...И уехал так Колобок от бабы и от деда на своем новеньком «мерсике»...
- Пап, так у Колобка рук и ног не было! Чем он управлял?
- Да хрен его знает. Ну, допустим, банком.
* * *
Если у вас на руке часы за миллион долларов, то поверьте, что вашей девушке-филологу совершенно все равно - одеты они на вас или надеты.
* * *
- Дорогие Елена и Александр! Примите этот конверт в качестве свадебного подарка!
- О! Какой тяжеленький!
- Конечно! Там же утюг.
* * *
- А почему, когда вы улыбаетесь, у вас один глаз веселый, а второй - грустный?
- Веселый - это искусственный...
* * *
Обворована квартира депутата Государственной Думы. По словам депутата, у него ничего не пропало. А вот у его безработной жены было украдено 2 миллиона долларов.
* * *
- Интересно, куда я попаду, если буду соблюдать все заповеди?
- В заповедник...
* * *
Единственный способ поддерживать здоровье - это есть то, что вы не любите, пить то, что вам не нравится, и делать то, что вы не хотите.
* * *
Парижская семья с сыном-подростком вернулась с экскурсии по Лувру.
Мама:
- Ну и что тебе больше всего понравилось?
- Смайлик.
- Какой еще смайлик?!
- «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.
* * *
- Да-а-а, хорошо вчера погуляли! Теперь хочется начать новую жизнь... в новом городе... под новым именем…
* * *
Дальнобойщик Виталик умеет писать всего три слова: «пустой», «груженый» и «Виталик».
* * *
Увидел рецепт: «Возьмите 200 грамм коньяка...»
Дочитывать не стал - зачем портить такое хорошее блюдо.
* * *
- Доктор, почему у вас такое дорогое лечение?
- Потому, что ваша жизнь бесценна.
* * *
Плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью!
* * *
- Доктор, а что такое традиционный наркоз?
- А вот это, больной, вам знать не положено - допивайте свою водку, вот вам еще кружка пива и лезьте на операционный стол...
* * *
Мальчик Сережа, благодаря тому, что батя пьет «Балтику», раньше всех в группе научился считать от нуля до девяти.
* * *
Мюллер встретил Шелленберга:
- Знаешь, что Штирлиц орден Ленина получил?
- Да.
- Арестуй его!
- Зачем? Он же проставился…
* * *
Когда я выхожу из дома, меня вечно преследует ощущение, будто я что-то забыл, например, уравнения Максвелла в интегральной форме.