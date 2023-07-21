Трижды спасала Россию: православные отмечают день Казанской иконы Божией Матери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время божественной литургии в праздник Казанской иконы Божией Матери. Фото: Олег Варов/Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/ТАСС

Лето 1579 года. И 30 лет не прошло как Иван Грозный положил конец Казанскому ханству, присоединив его территории к России. Население к этому относилось двойственно. Поэтому, когда страшный пожар у храма поглотил добрую часть Казанского кремля и домов, люди восприняли это как кару. Эдакий привет от прежних богов.

Бывшие язычники и мусульмане винили в злосчастьях новую Церковь. Общество кипело. В это время девятилетней девочке Матроне во сне явилась Богородица. Пречистая указала место средь пепелища, где девчушка должна была найти ее икону. Трижды Матрона рассказывала взрослым о видении, но никто не верил. Наконец мать прислушалась к чаду и пошла с ней к месту из снов.

Обретенную икону крестным ходом понесли по городу. Тут же двое слепых прозрели. Образ продолжил совершать чудеса, которые тщательно документировали. После такого казанцы перестали хулить православных.

На месте обретения святыни построили храм, основали обитель - Казанский Богородицкий монастырь. Икону начали распространять в списках (мирским языком — репродукциях). Один из списков был послан вместе с казанской дружиной ополчению князя Пожарского в 1612-м.

Войско три дня молилось перед иконой, прежде чем пойти забирать Москву у поляков. А когда отбили, с крестным ходом пронесли икону по городу. 22 октября (4 ноября по новому стилю) установлен еще один день памяти образа, который спас страну. Сегодня праздник трансформировался в День народного единства.

Считается, что в Отечественной войне 1812 года Матушка Казанская помогла русской армии одержать ключевые победы. Есть предание, которое ни Церковь, ни историки не подтверждают, но и не опровергают, что Казанскую икону (по другой версии Тихвинскую) в 1941 году пронесли на самолетах над Москвой в разгар немецкого наступления. В честь этих и еще ряда исторических событий икону называют «главной заступницей земли русской».

Оригинал иконы несколько веков хранился в Богородицком монастыре Казани. В июне 1904 года его украли. Работала банда, которая специализировалась на кражах из храмов. Ночью воры проникли в собор, вскрыли ящик для пожертвований и унесли несколько икон, среди которых и чудотворный образ. Скорее всего, подельники не знали, что умыкнули святыню. Их привлек оклад (драгоценные украшения на иконе). Когда на банду вышли, в печи обнаружили порубленные иконы — пытались избавиться от улик. Есть версия, что образ была продана старообрядцам.

По благочестивой традиции Казанскую икону вешают в изголовье люльки младенца. Ей же благословляют молодую семью во время венчания.