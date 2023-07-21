Отстань со своими подарками, у меня сейчас подвиг по расписанию

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Удивительная вещь, женщины постоянно борются со своими «недостатками», такими, как лишний вес, низкий рост, любовь к еде и особенно к сладкому, а мужчины вовсе не считают это все недостатками.

Раиса:

А что вы теперь удивляетесь, что все женщины хотят быть длинноногими и худыми, если нам много лет транслировался такой эталон с телевизора и из журналов. Он же вбивался в голову и мужчин. Мол, ты король, если рядом красивая трофейная жена, - вот все и худеют. Хотя это вообще не гарантия счастья.

Маша:

Ха-ха-ха, если честно, ради мужчин женщины худеют короткий промежуток времени, типа перед первым свиданием или перед первой ночью вдвоем, а когда уже поняла, что он ее, сосиски с беконом снова короли в холодильнике. И совсем другое дело, когда надо уесть других дам. Например, корпоратив, а у нее обтягивающее платье, и она должна быть самой секси. Или отпуск и новый купальник. Там на салате и кефире можно просидеть до посинения. Это что ж получается, тщеславие побеждает даже основной инстинкт?

Светлана:

У меня рост 162 см, и всю молодость я прогуляла на высоких каблуках, чтобы выглядеть выше. При этом не скажу, что в этот период у меня было больше парней или свиданий. В конце концов мне это надоело, я на сайте знакомств написала свой настоящий рост и пришла на встречу в кедах. За того парня и вышла замуж. При этом он вообще не помнит, в чем я была, зато помнит, что я так внимательно слушала его и так смешно шутила, что он влюбился. В общем, все комплексы у нас в голове!

Паша:

Если мужчине важен рост женщины- это же в первую очередь говорит о его комплексах: а что, высокую не потянешь? А если мужик заглядывает в соседнюю тарелку и считает, что женщина много ест, - то это в целом про плохое воспитание. Тут не порции надо уменьшать, а бежать от этого чудака.

Одно дело - получить подарок, совсем другое - принять его с радостью и искренним удовольствием. И вдруг выяснилось, что не все женщины умеют это делать.

Марианна:

В целом не нравится посыл, что надо мужиков учить дарить подарки, когда они этого делать явно не хотят. То есть в семье воспитание не дали, но мы сейчас как навалимся, как объясним, как экспресс-методом сделать женщину счастливой. Ну мужики же не дураки, что, они не понимают, как за дамой надо ухаживать? А так получается, что ты этот подарок немного вымогаешь.

Елена-Марианна:

Мужики - не дураки, но вникать, какой сумкой наше сердце сейчас успокоится, тоже не будут. У них, может быть, вообще по расписанию подвиг, а тут мы со своими подарками. Так почему бы не намекнуть или не прислать ссылку на то, что ты хочешь? В чем вымогательство? Я хочу вот это и прямо об этом говорю, потому что я твоя любимая женщина. По-моему, все честно!

Юля:

Мне муж не дарит подарки, максимум - букет цветов, но при этом у нас крепкая, хорошая семья. Построили дом, у нас есть машина, много путешествуем, и в целом я счастлива. Не в цацках же только счастье!

Кирилл:

Есть несколько способов проявления любви, один из самых распространенных - подарки. И если это способ вашей женщины, то она никогда не смирится с тем, что мужчина ее не балует, потому что будет считать, что он ее не любит. А другая будет страдать, что он не говорит ей комплименты, потому что для нее любовь - это про ласковые слова. В общем, надо просто найти свою женщину.

О проявлении грубости не принято говорить. Вспышка агрессии, мимолетная эмоция - было и прошло! Но если грубость становится постоянным рефреном семейных разговоров, как быть тогда? Читатели делятся своими историями.

Виктория:

Я росла в семье, в которой орали все, и я считала это нормой, пока в гости как-то не пришла подруга и офигела: с ума же можно в таком аду! И я уже давно выросла, но когда кто-то начинает повышать голос, я тут же стараюсь уйти - не выношу, когда грубят или орут. И мне странно представить ситуацию, что я бы выбрала грубияна-мужа.

Полина:

Если муж грубиян, его надо вести к психологу, там явно зреет какое-то недовольство к миру, а вымещает он на своих близких. Только ради какого персика они должны это терпеть? Пусть с ним специалист разбирается.

Женя:

Как правило, у всех хамов бывает авторитарная мама, поэтому и успокаивать их надо через нее. Он быстро прижмет уши и свою удаль, когда мама скажет цыц!

Маша:

Это вообще так страшно: выходишь замуж за одного человека, а потом из него начинает все это лезть, и ты думаешь, где мои глаза были? А они были на месте, просто он свое гнилое нутро тщательно скрывал. Я не верю, что можно раз - и стать грубияном. Либо в тебе это всегда было, либо ты почему-то теперь разрешил себе так себя вести. Типа теперь я больше зарабатываю, поэтому могу на вас орать и бросаться сковородкой.