75 лет назад родился главный сатирик России Михаил Задорнов: над чем бы россияне посмеялись вместе с ним сегодня

Вопрос дня: Над чем бы вы сегодня посмеялись вместе с ним? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Елена Драпеко, депутат Госдумы:

- Над нашими нелепыми страхами и странными предрассудками. Я с Задорновым пересекалась только на концертах. Но всегда знала, что у него был дар предвидения. Он иногда так тонко чувствовал важные вещи. Он рассказывал нам важные истории о нас самих. Когда он говорил: «американцы - тупые», разве он говорил только о них? Задорнов мостики перебрасывал. Сейчас над этим не посмеешься.

Михаил Грушевский, пародист, шоумен:

- Задорнов чувствовал конъюнктуру. Помню его появления в программе «Вокруг смеха»: миниатюра «Два девятых вагона». Сумасшедший успех. Помню его эссе, посвященные шоку нашего человека, оказавшегося в Италии. Вообще Задорнов много обшучивал менталитет родившегося в СССР и оказавшегося за бугром. Но там он использовал самоиронию, которую применял к самому себе. Мы до сих пор другие.

Семен Альтов, писатель, сатирик:

- У Задорнова была прекрасная формулировка: «Как хорошо мы жили раньше плохо». У Миши был свой, отличный от моего хлесткий талант. 20 - 30 лет назад он один из сатириков мог собирать стадионы. И у него была внутренняя цензура. Он позволял себе шутить по поводу власти. Я с ним вместе сегодня мог бы пошутить по поводу «обратной эволюции» человека.

Андрей Максимов, режиссер и телеведущий:

- Задорнов в свои последние годы не был, строго говоря, юмористом, сатириком. Он стал философом. Ему было интересно размышлять над смыслами. В этом он был похож на Зощенко, Жванецкого. Им интереснее оказалось не смеяться, а осмысливать. И потому не смеяться надо сегодня вместе с Задорновым, а грустить.

Владимир Фокин, народный артист РФ, глава актерской мастерской ВГИКа:

- Об этом сейчас слишком сложно говорить. Ну над чем сегодня можно смеяться? Нет, не моя тема.

Сергей Гончаров, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Над кем бы мы вместе с Задорновым сейчас ни посмеялись, этот смех отразится на нас самих, на наших нелепостях, ошибках, глупостях. Михаил Николаевич был великий сатирик. Был бы он жив, он бы нашел такие темы, что все мы просто опрокинулись бы от смеха. Притом он под личиной сатиры говорил правду, которую не мог сказать никто другой. Неоценимое качество.

Алексей, читатель сайта KP.RU:

- Если бы Задорнов был жив, он бы придумал массу шуток про царящую на Западе толерантность, доходящую до абсурда. Про темнокожую «Русалочку» и про мужиков, которые переодеваются в женщин. А еще он наверняка бичевал бы засилье всяческих псевдодуховных практик и забвение точных научных знаний. Все-таки он был инженер по образованию!

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