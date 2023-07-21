Военная спецоперация на Украине 21 июля 2023: прямая онлайн-трансляция

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С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июля 2023 года.

Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области. За сутки удалось уничтожить две украинских лодки и 12 бойцов ВСУ.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине 20 июля 2023. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

МО Украины назвало военными целями суда, идущие в порты России в Черном море. Ведомство запретило судоходство в северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива.

Средства противовоздушной обороны сбили в центре Крыма беспилотный летательный аппарат, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Российская система ПВО за сутки перехватила семь снарядов HIMARS. Также было уничтожено 32 украинских беспилотника.

Российские войска отразили наступление украинской армии около села Работино на Ореховском участке фронта Запорожской области.

В ночь на 20 июля российские войска продолжили наносить удары возмездия по инфраструктуре противника. Высокоточным оружием были поражены цеха производства и места хранения катеров в районах Одессы и Ильичевска.

Артиллерийские подразделения российских Воздушно-десантных войск уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины неподалеку от Артемовска.