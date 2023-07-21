Анна Седокова записала новый сингл «Пятый угол»

Анна Седокова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В ночь на 21 июля одна из самых ярких российский поп-певиц Анна Седокова представляет новый сингл «Пятый угол». Сама певица определяет эту композицию как «песню хороших девочек, которые стали плохими».

«Пятый угол» - пронзительный микс из любви, предательства и отчаяния. По словам певицы, она написала текст для будущего сингла в непростой период жизни.

«Я писала эти строки, когда было совсем плохо. Они дали мне силы. Надеюсь, дадут и Вам», - призналась Анна Седокова.

«Пятый угол» - это история девушки, уставшей от того, что ее используют. Лирическая героиня очень старалась быть хорошей, но в результате единственное, что она может сделать – попытаться сохранить то, что осталось от ее измученного сердца. На то, что история будет пронзительной, слушателя с первых нот настраивает проникновенное соло на скрипке, с которого начинается композиция.

В 2022 году Седокова записала ремейк песни «Не оставляй меня, любимый» группы «ВИА Гра». Напомним, она была участницей «золотого» состава этого музыкального коллектива в 2002-2004 годах. Таким образом Анна отметила 20-летие своей карьеры. Композиция быстро взлетела на вершину чарта телеканала RU.TV.