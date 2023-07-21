Что убило Брюса Ли: таблетка болеутоляющего, тепловой удар или вода?

Брюс Ли и при жизни был безумно популярен, а после смерти стал легендой Фото: EAST NEWS

Последние часы Брюса Ли расписаны практически по минутам. 20 июля 1973 года он намеревался пойти на встречу с актером Джорджем Лэйзенби, когда-то игравшим Джеймса Бонда. Они вместе собирались сниматься в картине «Игра со смертью». За несколько часов до этого Ли встретился у себя дома с продюсером «Игры» Рэймондом Чоу. Они разговаривали два часа, потом переместились в дом Бетти Тинг Пей, тайваньской актрисы, и продолжили работать над сценарием там. Потом Чоу поехал встречаться с Лэйзенби, а Брюс Ли обещал присоединиться к ним попозже.

Почти сразу после отъезда Чоу он почувствовал себя нехорошо: заболела голова. Бетти дала ему «Экваджестик» - популярное болеутоляющее. Ли прилег отдохнуть. И уже не встал.

Сперва его пыталась привести в чувство Бетти - трясла, давала пощечины. Потом позвонила в ресторан, где сидели Чоу и Лэйзенби, недоумевавшие, почему Брюса до сих пор нет. Чоу помчался на квартиру, из-за пробок приехал довольно поздно, тоже пытался разбудить Брюса, в итоге вызвал врача. Тот еще десять минут пытался оживить умирающего актера, ничего не добился и вызвал скорую. Когда та довезла Брюса до больницы, он был уже мертв. Его все равно пытались оживить - массаж сердца, дефибриллятор, уколы, - но ничего не помогло.

Вот такая история. Человеку было 32 года, он считался одним из лучших в мире бойцов кунг-фу (по крайней мере, лучшим среди артистов), выглядел здоровым как бык. И скончался на ровном месте.

* * *

Сначала в это никто не поверил. Так же, как сейчас в интернете периодически хоронят Джеки Чана, в Гонконге газеты хоронили Брюса Ли, публикуя фейковые новости о его гибели. Казалось, что и на этот раз все - либо вранье, либо пиар-кампания «Игры со смертью». (И, кстати, некоторые конспирологи потом долго не верили, что Брюс Ли в тот день умер - так же, как не верили в смерть Джима Моррисона или Элвиса Пресли: мол, смерть была инсценировкой, в гробах лежали куклы, а сами эти люди удалились в некое уединенное место и там наслаждаются жизнью…)

В организме Брюса ли был обнаружен каннабис Фото: EAST NEWS

Но в гробу лежал настоящий Брюс. А вокруг гроба толпилось 30 000 человек - в истории Гонконга это были самые массовые похороны. Люди плакали, теряли в давке сознание, торчали на крышах и балконах зданий… Это была и одна из главных в истории Гонконга сенсаций, так что желтые газеты выдавали одну сумасшедшую версию смерти за другой. Положение усложнялось из-за того, что Бетти и Рэймонд Чоу с ходу начали врать: говорили, что Брюс Ли умер не у Бетти в квартире, а у себя дома. Боялись, что все поймут, что Бетти была любовницей актера, и произойдет никому не нужный скандал.

А теории множились. В организме Брюса ли был обнаружен каннабис. Конопля в Гонконге считалась опаснейшим наркотиком, хуже опиума (в реальности, конечно, дела обстоят ровно наоборот - сегодня опиум повсеместно запрещен, а марихуана много где легализована). Естественно, возникла мысль, что конопля и убила Брюса. Врачам и патологоанатомам пришлось долго доказывать, что каннабис не мог послужить причиной смерти.

Возникла версия, что к смерти Брюса Ли причастна китайская мафия - триады. Рассказывали, что еще мафиози сделали Ли интересное предложение, когда он был еще юношей: не становиться актером, а стать их бойцом. Он отказался, и триады ему отомстили, отравив.

Не обошлось и без мистики. Брюс будто бы жил не по фэн-шую, в который гонконгцы свято верили. Он поселился в районе Коулун Тонг, а тот считался очень нехорошим местом. Предыдущий владелец дома, который купил Брюс, разорился и тяжело заболел. Да и у самого Брюса будто бы после переезда переболели все члены семьи, включая собаку. Якобы он установил на крыше специальное зеркало, отражавшее неприятности, но незадолго до его смерти на крышу упало дерево и этот отражатель сломало. Еще говорили, что в районе Коулун Тонг испокон века жили девять невидимых драконов, а у Ли было прозвище «Маленький дракон». Большие драконы разъярились из-за присутствия маленького, и прикончили его…

* * *

Реальность в любом случае оказалась куда прозаичнее. По официальной версии, смерть Брюса Ли наступила из-за той самой таблетки препарата «Экваджестик». В ней сочетались аспирин и транквилизатор мепробамат. У Брюса Ли была индивидуальная непереносимость мепробамата. Как следствие - мгновенный отек мозга: он буквально разбух, увеличился в объеме на 175 граммов за счет ликвора, спинномозговой жидкости. Состояние, плохо совместимое с жизнью.

По официальной версии, смерть Брюса Ли наступила из-за таблетки препарата «Экваджестик» Фото: EAST NEWS

Но похожие проблемы у Брюса были и до этого. 10 мая 1973 года, за два месяца до смерти, он очень плохо почувствовал себя на съемках фильма «Входит дракон». И именно отек мозга (его еще иногда называют церебральной эдемой) был диагностирован врачами, которые вовремя пришли на помощь и спасли актера, впрыснув ему препарат маннитол. Никаких таблеток он вроде бы тогда, на озвучании, не принимал. Так, может, дело в чем-то другом?

В 2018 году вышла очередная биография Брюса Ли, написанная Мэттью Полли. Он предположил, что причиной смерти стал тепловой удар. В Гонконге как раз 10 мая и 20 июля 1973 года было настоящее пекло, а Брюс незадолго до трагедии удалил потовые железы в подмышках: потные футболки плохо выглядели на экране.

А в 2022-м в серьезном медицинском издании «Клинические исследования почек» появилась новая версия: причиной смерти стала гипонатриемия. На медицинском языке это расшифровывается как «снижение концентрации натрия в сыворотке, обусловленное избытком воды по отношению к растворенным в ней веществам». Проще говоря, воды в организме было слишком много, почки с ней просто не справились. Потому что изначально были не в очень хорошем состоянии. Потому что была жара, и Брюс Ли пил слишком много воды. Потому что пил накануне алкогольные напитки. Потому что употреблял марихуану, которая обостряет жажду…

Не приходится сомневаться, что появятся и новые версии: Брюс Ли и при жизни был безумно популярен, а после смерти стал (и остается) легендой. В любом случае, его гибель остается мрачным напоминанием: от смерти не застрахован никто. В том числе молодые и внешне здоровые люди, которые за несколько часов до того, как умереть, прекрасно себя чувствовали…