Росгвардейцы нашли в ДНР советский танк для Алжира

Фото: Росгвардия

Во время разведывательно-поисковых мероприятий военнослужащие подразделений специального назначения Росгвардии совместно с сотрудниками военной контрразведки обнаружили танк Т-64 БМ ВСУ на окраине одного из населенных пунктов ДНР.

- Технические надписи на корпусе боевой машины на французском языке свидетельствуют о том, что это экспортный вариант для Алжира. Находка была замаскирована за стеной заброшенного здания под деревьями в густом кустарнике, - сообщили подробности в Росгвардии.

Когда в 80-х годах прошлого века советские танки производились на экспорт на них наносили соответствующую стране языковую маркировку. Такие экземпляры в России остались только в музеях.

При проверке экспоната на наличие взрывоопасных предметов и отслеживающих устройств саперы Росгвардии нашли более 20 125-мм танковых снарядов, 6 зарядов к системе постановки дымов «Туча» и пулемет «Утес».

В ЭТО ВРЕМЯ

Также на окраине одного из населенных пунктов ЛНР спецназ Росгвардии и сотрудники военной контрразведки обнаружили противотанковые мины, ручные гранатометы с выстрелами, наступательные гранаты и более 400 единиц боеприпасов к стрелковому оружию различного типа. Они отправлены саперам на экспертизу.