Губернатор Сергей Цивилев: Жители Кузбасса с начала года подали более 10 тысяч заявок на газификацию

Жители Кузбасса с начала года подали более 10 тысяч заявок на газификацию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Кузбасса активно подключаются к программе социальной газификации. До конца 2024 года в регионе планируют подвести трубы к 20 тысячам домовладений в 20 населенных пунктах, где уже есть газораспределительные сети. А к 2031 году «голубое топливо» придет в 39 тысяч домов в 27 городах и поселках области.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, только с начала этого года жители региона подали более 10 тысяч заявок на газификацию. Из них свыше 6 тысяч домов уже обеспечены техническими возможностями для подключения.

«В соответствии с поручением президента России Владимира Владимировича Путина газовые сети до границ земельного участка жителей газифицированных населенных пунктов проводятся бесплатно. Для нашего региона это очень актуально - кузбассовцы активно подключаются к программе социальной газификации. При этом предусмотрена поддержка на переоборудование для кузбассовцев из числа льготников», - отметил Сергей Цивилев.

Областные власти помогают жителям перейти на более удобное и экологичное газовое отопление. Ветераны войны, труженики тыла, инвалиды, многодетные семьи и другие льготные категории населения могут получить компенсацию расходов на проведение газа в дом – до 135 тысяч рублей. А жителям Новокузнецка, подавшим в этом году на газификацию, будет предоставлена субсидия в рамках национального проекта «Экология». По федеральному проекту «Чистый воздух» до конца 2023 года в городе планируется газифицировать почти 6 тысяч домовладений.

До 2025 года «Газпром» проведет «голубое топливо» в 33 населенных пункта Кузбасса Фото: Дмитрий Ахмадуллин

«Перевод частного сектора всего региона и, в частности, Новокузнецка на газоснабжение - важный фактор, способствующий улучшению экологической ситуации. У людей появляется возможность отапливать дома менее трудоемким способом, экономить на оплате. До конца 2024 года мы планируем в Новокузнецке ввести в эксплуатацию 21 газораспределительную сеть протяженностью более 260 километров», - рассказал Сергей Цивилев.

Газификация активно идет и в других городах и поселках области – в Кемерове, Топках, Юрге. В Кемеровском округе уже построены пять межпоселковых газопроводов. Благодаря этому к газу можно подключить около 3 тысяч домов в поселках Новостройка, Ягуново, селе Березово, деревнях Сухая Речка, Сухово и Пугачи. Еще два газопровода вскоре появятся в деревнях Береговая и Старочервово. Всего в области до конца 2023 года планируется построить более 120 км газораспределительных сетей, которые позволят подключить до 4,5 тысяч домовладений.

В апреле этого года губернатор Сергей Цивилев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили ход реализации программы газификации региона. До 2025 года «Газпром» проведет «голубое топливо» в населенные пункты в Кемеровском, Новокузнецком, Прокопьевском и Топкинском муниципальных округах. Компания также модернизирует газораспределительную станцию «Топки», что позволит в перспективе подключать новых потребителей в Топкинском округе.

Газ приходит не только в дома: им отапливают промышленные и социальные объекты, заправляют экологичным топливом транспорт. В ближайшие годы власти Кузбасса намерены активно развивать горнолыжный курорт «Шерегеш»: здесь построят новые отели, рестораны, оздоровительные комплексы. Его газификация – также в ближайших планах.

«Кузбасс как промышленно развитый регион остается одним из крупнейших потребителей газа в Сибири. Уже сейчас годовой объем превышает 3 миллиарда кубометров, но мы работаем на перспективу – учитываем будущий значительный рост газификации спортивно-туристического комплекса «Шерегеш», необходимость строительства новых газозаправочных станций, обеспечение газом жилых домов, в том числе по программе догазификации. В этом плане наше сотрудничество с ПАО «Газпром» имеет особое значение», – подчеркивает глава региона.

Областные власти активно стимулируют перевод автомобилей с обычного горючего на природный газ. За четыре года, с 2018 по 2022-й, объем реализации метана на автомобильных заправках «Газпрома» вырос в 2,2 раза.