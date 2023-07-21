Эммануэль Макрон лишил места в правительстве феминистку, снявшуюся в журнале Playboy

Президент Франции Эммануэль Макрон занялся чистками в правительстве. Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон приступил к первому этапу преодоления череды кризисов, которые потрясли страну после его возвращения к власти в прошлом году. Как сообщает Politico, надеясь на стабилизацию политической и экономической ситуации, Макрон решил провести перестановки, которые, как ожидается, повлияют на курс страны в будущем.

Министры, поддержавшие скандальную пенсионную реформу и не отреагировавшие вовремя на протесты после трагической смерти темнокожего подростка от рук полицейского, остались на своих местах. Изменения не коснулись ключевых ведомств, а именно МИД, МВД и Минобороны. Премьер-министр Элизабет Борн также сохранила свое кресло, отметив, что она пользуется полным доверием Макрона.

Самой резонансной стала отставка 40-летнего госсекретаря по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппы, которая разозлила своих коллег тем, что снялась в журнале Playboy в апреле этого года. Дав интервью эротическому изданию, она пояснила, что защищает права женщин, также заявив, что «женщины Франции свободны».

Марлен Шьяппа получила отставку после фотосессии в журнале "Плейбой". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напечатанные 100 тысяч экземпляров того номера были распроданы всего за три часа. Тем не менее премьер страны Элизабет Борн сделала своей подчиненной выговор, а теперь просто не поддержала продление ее мандата. Шьяппа впервые попала в правительство еще шесть лет назад, когда в мае 2017 года была назначена госсекретарем по вопросам равенства между женщинами и мужчинами.

Следующим громким изменением стала отставка Папа Ндиайе, первого чернокожего министра образования Франции. Его сместил выходец из рядов социалистов и восходящая звезда в ближайшем окружении Макрона 34-летний Габриэль Атталь. Он стал известен благодаря хлестким фразам в адрес оппозиции.

Другие изменения произошли в министерствах здравоохранения, жилищного строительства и социальных дел. Орельен Руссо стал министром здравоохранения, сменив Франсуа Брона. Председатель парламентской фракции правящей партии «Возрождение» Аврора Берже стала министром солидарности и семьи, сменив Жан-Кристофа Комбе. Томас Казенав из ближайшего окружения Макрона стал новым министром бюджета.

Эксперты полагают, что Макрон окружает себя лично преданными ему людьми. Дело в том, что буквально через пару месяцев его правительство представит проект федерального бюджета на 2024 год и, скорее всего, столкнется с жесткой оппозицией в парламенте, где коалиция французского президента и так находится в меньшинстве.

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