Покойникам пришивают головы детей и взрывают авиабомбами: раскрыта правда о жутких экспериментах в армии США

BRC, работавший в штате Аризона, был компанией-брокером: туда привозили тела скончавшихся доноров

В США опубликованы результаты расследования, проведенного журналистами Reuters. Оно касалось деятельности Центра биологических ресурсов (BRC), принимавшего тела умерших людей якобы для последующих научных исследований.

Такая практика сравнительно широко распространена не только в США, но и в других странах мира: люди надеются, что после смерти их тела смогут послужить во имя науки и помогут сделать новые открытия, избавиться от пока еще неизлечимых болезней и т.п.

BRC, работавший в штате Аризона, был компанией-брокером: туда привозили тела скончавшихся доноров, а сотрудники Центра должны были осуществлять дальнейшую координацию и направлять трупы в те или иные исследовательские центры.

Расследование Reuters, начатое еще в 2016 году, показало, что более 20 тел были переданы военным, которые использовали их для жутких экспериментов, связанных с бомбардировками и применением различного оружия. Что являлось нарушением закона, в связи с отсутствием согласия жертвователей на такие совсем ненаучные «опыты», и запретом, действующим в Армии США и связанным с использованием человеческих тел для испытаний любых видов оружия.

Родственники умерших, чьи тела были использованы таким ужасным образом, подали на BRC коллективный иск. Так, житель Аризоны Джим Штауффер, чья умершая от болезни Альцгеймера мать завещала свое тело науке, был уверен, что воля покойной послужит во благо тем, кто ищет спасения от этого заболевания. Но тело Дорис Штауффер было разорвано на части взрывом нового образца авиабомбы.

Reuters продолжает публиковать результаты своего многолетнего расследования. Очередная порция шокирующих материалов переполошила Америку: когда агенты ФБР впервые пришли с обыском в офис BRC, они увидели среди прочего ведро, целиком наполненное мужскими гениталиями, еще одно ведро, в котором были только отрезанные руки и ноги, а также мужское туловище, к которому была пришита голова маленькой девочки.

Кощунственное обращение с телами умерших стоило руководителю BRC Стивену Гору… одного года тюрьмы. Да и то по статье «недобросовестное руководство компанией». В большинстве штатов США уголовного преследования за надругательства над покойниками просто не существует.

- Когда тело жертвуется, немногие штаты регулируют его дальнейшее использование, например, расчленение, а также защищают права ближайших родственников донора. – признают журналисты. – Тела и их части в США можно покупать, продавать, сдавать в аренду. В результате, практически невозможно отследить, что происходит с телами доноров, не говоря уже об обеспечении достойного обращения с ними.