В Кремле оценили творчество певца SHAMAN

Буквально вчера певец SHAMAN выложил в сеть свой новый клип Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 21 июля, журналист «Комсомольской Правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить следующие вопросы…

…- Дмитрий Сергеевич, чуть больше года назад, 30 июня 2022-го, Владимир Путин в Ашхабаде, отвечая на мой вопрос о том, как он относится к словам Льва Лещенко, который готов спеть песню о героях спецоперации, сказал: «Поддерживаю такие идеи. Об этих ребятах и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они Герои». Вот за этот год появилось очень много песен о бойцах СВО. Буквально вчера певец SHAMAN выложил в сеть свой новый клип «Мой бой», который он снял в зоне спецоперации. И за сутки эта песня набрала миллион просмотров. Слушает ли это все Путин? И как оценивает, в частности, творчество певца SHAMAN?

- Смотрите, вы же знаете, президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции, - сказал Песков, не называя при этом фамилий конкретных исполнителей. - И, действительно, отрадно наблюдать, что многие пишут и стихи, и песни, и исполняют их.

И это очень важно для поднятия патриотического духа.

Так у нас было всегда. И отрадно видеть, что это есть и сегодня.

Поэтому, конечно, это все очень позитивно.

- Скажите, - продолжил я тему, - а пресс-секретарь президента слушает эти песни и как их оценивает?

- Очень положительно, - ответил официальный представитель Кремля.