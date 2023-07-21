«Пила утренний кофе, когда на нее свалился метеорит»: Почему небесные тела стали метить прямо в людей

Геологи из Страсбурга предположили, что камень – простой шлак

Дело было еще 6 июля, и тогда же об этом написали местные газеты, но только сейчас история вышла на просторы Сети. Городок Ширмек, Франция, блаженное летнее утро. Женщина с подругой пьют кофе во внутреннем дворике. Вдруг даму прямо в грудь бьет камень. Бьет сильно! – остался синяк. Ее первая мысль: птица что ли какая-то? Летучая мышь? Через мгновение сообразила, что птицы никакой нет – значит, камень попал в железную крышу и отлетел прямо в нее. А вот и камень. Подняла. Странный. Размером с мячик для гольфа, но не круглый, вес около 50 грамм. Хорошо не по голове.

МЕТЕОРИТ ИЛИ НЕТ

Мысль о метеорите подкинул ей местный знаток всего, доктор Тьерри Ребман, который сказал, что камень состоит из железа и кремния, и это типично для метеоритов. Вообще-то он прав. СМИ пишут, что он геолог (может, геолог-любитель), так что, наверное, земную породу бы выявил.

Посмотреть бы на камень! Но Ребман сначала сказал, что «любой специалист может его осмотреть», а потом все куда-то пропали вместе с «метеоритом», что вполне объяснимо. Небесные камни хорошо стоят, у коллекционеров ценятся, а камни с историей, например, обломки Челябинского метеорита, и подавно. Тут история налицо – все мировые СМИ написали. Заполучить за французский «мячик» тысяч 10 долларов вполне реально.

Между тем, у каждого метеорита есть четкие признаки небесного происхождения: черная корка снаружи (оплавился, пока летел), общая легкая вытянутость (обточила атмосфера), а главное, характерные бороздки, как будто пальцами по глине (следы воздушных потоков). Но камень пропал, и потому – сомнения.

Астроном из Парижа Жереми Вобайон всмотрелся в мутные снимки, которые таки опубликовала местная газета, и метеоритную версию исключил. Слишком острые углы. Геологи из Страсбурга предположили, что камень – простой шлак. Отсюда версии: или хулиганы проверяли, есть ли кто дома; или оторвался с шасси самолета.

Я все-таки нашел фотографию, которая оставляет желать лучшего. Однако рассмотреть можно. Метеоритов я повидал много, чем я не эксперт. Знаете, странное впечатление. С одной стороны, рваная поверхность и какая-то вспененность в самом деле скорее опровергают метеоритную версию. Он явно не летел через атмосферу как он есть, в одиночестве. С другой, корка плавления налицо, и это точно не шлак, потому что он проплавлен только по поверхности. Шлак – он насквозь, цельный.

Мне показалось, что это все-таки метеорит, но таинственным образом отколовшийся от более крупного тела уже на небольшой высоте. Так вот почему доктор Ребман так быстро камешек припрятал! Он понял, что рядом есть еще куски. И ходит теперь с металлоискателем. Пока эксперты умничают, он сколачивает себе состояние. В прямом смысле упавшее с неба.

КАК ВООБЩЕ ПАДАЮТ МЕТЕОРИТЫ

Многие из вас читали, что метеориты врезаются в атмосферу со скоростью, скажем, 50 километров в секунду. От этого все думают, что метеорит и в Землю влетает на такой же скорости. Даже небольшой камень женщину должен убить! – восклицают диванные знатоки. Нет.

В самом деле, начальная скорость метеора – космическая. Это сочетание его собственной скорости и скорости Земли – в итоге десятки километров в секунду. От трения о воздух метеор раскаляется, и большинство их сгорает на высотах в 80-100 км. Кстати, львиная доля пришельцев – это песчинки и мельче, чего бы им и не сгореть. Совсем мелкие, однако, не горят, а как бы зависают в воздухе и медленно парят, постепенно опускаясь. Такой метеоритной пыли Земля получает в сутки 60 тонн.

А что с крупными? А там все интересно. Настолько, что полноценной, качественной теории метеоритного горения пока нет.

Факт: метеорит, обгорая, теряет скорость. Примерно на высоте в несколько километров он лишается космического импульса полностью, и дальше начинает падать как просто камень. Да, это быстро и, если попадет, больно, но это совсем не то, что столкновения небесных тел. Это просто гравий, который вяло летит сверху.

Что еще интереснее: метеориты могут разваливаться. Давно, осенью 1980 года, я видел такое. Я вечером шел в магазин, и в небе надо мной появилась как бы мерцающая зеленая «медуза» с красным ядрышком. Летела она медленно. Вдруг она остановилась, и из нее посыпались искорки. Мгновение – и все. Событие случилось на высоте, я думаю, с километр или около того. Рыхлый небесный камень рассыпался, и осколки пошли вниз, остывая по дороге. Именно это, на мой взгляд, случилось во Франции.

ЧТО-ТО ЗАЧАСТИЛИ НЕБЕСНЫЕ ГОСТИ

В старой математической книжке для детей написано: вероятность выиграть в лотерею ниже, чем то, что в вас попадет метеорит. Тем не менее, СМИ постоянно пишут о людях, которые выиграли, а вот историй, когда небесный камень попал прямо в человека – по пальцам пересчитать. Не так, видимо, вероятность вычислили.

Атмосфера в самом деле – мощная броня. И Земля – далеко от скоплений метеоритов. Выходят же космонавты в открытый космос, часами работают, и не бьет их каждую секунду.

Единственный случай, когда метеорит человека убил – 1888 год, Ирак. Тогда на Землю пролился настоящий метеорный град, и один камень, в самом деле, фатально ударил местного жителя, а другого так шибанул, что дар речи бедолага потерял. История лежала в архивах, вскрылась недавно, а до того думали, что метеориты не убивали никогда.

В XIX веке метеорит пробил крышу и упал на кровать рядом с женщиной. В 1954 году американка получила метеоритом по руке. Это все!

И вдруг, смотрите: только что, в начале года, метеорит рухнул прямо на обеденный стол американской семьи. Тот камень был метеоритом вообще без сомнений: выглядел как надо. Проходит несколько месяцев – инцидент во Франции. При этом мы не видим роста общей метеорной активности. Просто, кажется, глыбы стали прицельнее. Что тут может быть?

Можно нагородить теорию заговоров. Можно даже обратиться к ноосфере, и вспомнить, что, согласно этой теории, космос разумен. Все катаклизмы не просто так: природа «мстит», учит, предупреждает. В эту теорию прекрасно укладывается история с косатками, которые проявляют поистине человеческий разум и нападают на корабли в районе Гибралтара. Вот и камни, дескать, посылаются ради какого-то вразумления.

А можно все списать на соцсети. Смартфоны же у всех. Вон случай 1888 года пролежал в архивах почти полтора столетия, пока случайно не нашли и не перевели. А сейчас человек каждый свой шаг фиксирует и делится со всеми. Смартфоны «убили» то, чего не существует – например, йети, про которые перестали сообщать, потому что, ну нет никаких доказательств. И вызвали к жизни то, что существует – метеориты. Раньше бы поохали, заметка в местной газете, и все. А так – скандал на весь мир.

Какая версия вам ближе, решать вам.