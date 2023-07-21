Четырехлетняя дочка Александра Самойленко впервые снялась в кино

Наталья Громова вместе с дочкой посетила премьеру комедии «За Палыча!» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жена Александра Самойленко, директор детского кинофестиваля «Алые Паруса Артека», Наталья Громова вместе с дочкой посетила премьеру комедии «За Палыча!», где ее муж, актер Александр Самойленко исполнил одну из главных ролей. Сам Александр не смог присутствовать из-за плотного графика.

«Во время съемок Саша дома много рассказывал про этот фильм. Кино доброе, о семье, поэтому мы с дочкой пришли его посмотреть, — поделилась с KP.RU Наталья Громова. — Не знаю, выдержит Ева или нет, ведь там возраст от 12 лет, а нам пока только 4 годика. Кстати, Ева тоже уже проявляет интерес к актерской профессии и даже снялась в своем первом фильме».

Ева сыграла в короткометражном кино — римейке на советский мультфильм «Фильм, фильм, фильм» 1968 года. Он представляет собой пародию на то, как снимают кино.

Наталья Громова и Ева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Ева исполина роль девочки, которую никак не может расшевелить режиссер, — рассказала KP.RU Наталья. — Короткометражку уже показали в рамках фестиваля «Алые Паруса Артека» и в будущем выложат в интернет. Правда, папа наш не очень бы хотел, чтобы Ева становилась актрисой, так как работа сложная. При этом, он видит, что наша дочь развита не по годам и точно не пропадет».

По словам Натальи, Александр все лето будет работать. Сейчас у него параллельно идут пять проектов, включая кино, где он сам выступает продюсером. Наталья Громова тоже пробует себя в качестве продюсера короткометражных фильмов.

«Когда у Саши появляется свободное время, мы всей семьей отправляемся на море или едем за город в гости к Климу Шипенко», — рассказала Наталья Громова.

Наталья стала четвертой супругой артиста. У Александра также есть трое сыновой от предыдущих браков.